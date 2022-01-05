Рождество в парке Горького: программа праздника

В Центральном парке культуры и отдыха имени Горького подготовили праздничную программу на 6 и 7 января.
На рождественские выходные праздничные мероприятия запланированы на четыре дня, передает РЕДПОСТ.
Гостей парка ждут театрализованные новогодние сказки, выступление групп «Душа» и «Bright Тоne», научные и илюзионные шоу.
Гостей парка просят соблюдать каратинные правила, носить маску в местах скопления людей и помещениях, использовать антисептик для рук. Согласно законодательству, посещение аттракционов, массовых мероприятий и вход для взрослых в Дом Деда Мороза возможно при наличии COVID-сертификатов или других документов, предусмотренных соответствующим Постановлением КМУ.
14.00–15.00 Новогодняя сказка «Золушка»
17.00–18.00 Новогодняя сказка «Золушка»
18.00–19.00 Концерт этно ансамбля «Весняночка»
19.00–20.00 Концерт группы «Bright tone»
20.00–22.00 Молодежная дискотека
11.45–12.00 Встреча Деда Мороза
12.00–19.00 В гостях у Деда Мороза
12.00–13.20 Интерактивное представление «Страна Игрушек»
13.20–13.40 Квест «Тропа приключений»
13.40–14.00 Встреча с Дедом Морозом
15.30–16.00 Танцевальный батл Снеговиков
11.15–11.45 Праздничный поезд со сказочными героями и дедом Морозом
16.15–16.45 Праздничный поезд со сказочными героями
14.00–18.00 Танцевальные ретро-мелодии
14.00–15.00 Новогодняя сказка «Алиса в Стране чудес»
15.30–16.30 Церковный хор
17.00–18.00 Новогодняя сказка «Алиса в Стране чудес»
18.00–19.00 Концерт этно ансамбля «Весняночка»
19.00–20.00 Концерт группы «Душа»
20.00–22.00 Молодежная дискотека с танцевальной поддержкой
11.45–12.00 Встреча Деда Мороза
12.00–19.00 В гостях у Деда Мороза
12.00–13.20 Интерактивное представление «Страна Игрушек»
13.20–13.40 Квест «Тропа приключений»
13.40–14.00 Встреча с Дедом Морозом
14.00–17.00 Творческая мастерская
16.30–17.00 Танцевальный батл Снеговиков
17.00–18.00 Научное шоу
11.15–11.45 Праздничный поезд со сказочными героями и дедом Морозом
16.15–16.45 Праздничный поезд со сказочными героями
14.00–18.00 Танцевальные ретро-мелодии
15.00–16.00 Праздничный концерт хора «Слобожане»
14.00–15.00 Новогодняя сказка «Снежная Королева»
15.30–16.30 Вокально-инструментальная новогодняя программа
17.00–18.00 Новогодняя сказка «Снежная Королева»
18.00–19.00 Танцевальный вечер «Сальса Лока»
19.00–20.00 Концерт группы «Однажды да»
20.00–22.00 Молодежная дискотека с танцевальной поддержкой
11.45–12.00 Встреча Деда Мороза
12.00–19.00 В гостях у Деда Мороза
11.15–11.45 Праздничный поезд со сказочными героями и дедом Морозом
16.15–16.45 Праздничный поезд со сказочными героями
12.00–13.20 Интерактивное представление «Страна Игрушек»
13.20–13.40 Квест «Тропа приключений»
13.40–14.00 Встреча с Дедом Морозом
14.00–17.00 Творческая мастерская
15.30–16.00 Танцевальный батл Снеговиков
17.00–17.25 Иллюзионное шоу
14.00–18.00 Танцевальные ретро-мелодии
14.00–15.00 Новогодняя сказка «Снежная Королева»
15.30–16.30 Детское представление «Корпорация чудес»
17.00–18.00 Новогодняя сказка «Снежная Королева»
18.00–19.00 Концерт этно ансамбля «Весняночка»
19.00–20.00 Концерт группы «Bright tone»
20.00–22.00 Молодежная дискотека с танцевальной поддержкой
11.45–12.00 Встреча Деда Мороза
12.00–19.00 В гостях у Деда Мороза
11.15–11.45 Праздничный поезд со сказочными героями и дедом Морозом
16.15–16.45 Праздничный поезд со сказочными героями
12.00–13.20 Интерактивное представление «Страна Игрушек»
13.20–13.40 Квест «Тропа приключений»
13.40–14.00 Встреча с Дедом Морозом
14.00–17.00 Творческая мастерская
15.30–16.00 Танцевальный батл Снеговиков
16.00–17.00 Научное шоу
14.00–18.00 Танцевальные ретро-мелодии
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Весь день в Харькове будет облачным. Временами мокрый снег с переходом в дождь, местами туман. Утром и днем ожидаются порывы юго-западного ветра, 15-20 м/с. На дорогах гололедица.
5 января в народе называли Федулов день. С этого дня начиналась активная подготовка к Рождественским праздникам: принято было убрать дом и готовить кутью.
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