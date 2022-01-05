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05.01.2022  08:52   Рита Парфенова

Рождество в парке Горького: программа праздника

В Центральном парке культуры и отдыха имени Горького подготовили праздничную программу на 6 и 7 января.


РЕДПОСТ

На рождественские выходные праздничные мероприятия запланированы на четыре дня, передает РЕДПОСТ.

Гостей парка ждут театрализованные новогодние сказки, выступление групп «Душа» и «Bright Тоne», научные и илюзионные шоу.

Гостей парка просят соблюдать каратинные правила, носить маску в местах скопления людей и помещениях, использовать антисептик для рук. Согласно законодательству, посещение аттракционов, массовых мероприятий и вход для взрослых в Дом Деда Мороза возможно при наличии COVID-сертификатов или других документов, предусмотренных соответствующим Постановлением КМУ.

6 января
Фольклорный праздник «Вечер перед Рождеством»

Главная сцена

14.00–15.00 Новогодняя сказка «Золушка»
17.00–18.00 Новогодняя сказка «Золушка»
18.00–19.00 Концерт этно ансамбля «Весняночка»
19.00–20.00 Концерт группы «Bright tone»
20.00–22.00 Молодежная дискотека

Средневековая площадь

11.45–12.00 Встреча Деда Мороза
12.00–19.00 В гостях у Деда Мороза

Развлекательный центр

12.00–13.20 Интерактивное представление «Страна Игрушек»
13.20–13.40 Квест «Тропа приключений»
13.40–14.00 Встреча с Дедом Морозом
15.30–16.00 Танцевальный батл Снеговиков

Центральная аллея

11.15–11.45 Праздничный поезд со сказочными героями и дедом Морозом
16.15–16.45 Праздничный поезд со сказочными героями

Ретро-парк

14.00–18.00 Танцевальные ретро-мелодии

7 января
Фольклорный праздник «Рождество Христово»

Главная сцена

14.00–15.00 Новогодняя сказка «Алиса в Стране чудес»
15.30–16.30 Церковный хор
17.00–18.00 Новогодняя сказка «Алиса в Стране чудес»
18.00–19.00 Концерт этно ансамбля «Весняночка»
19.00–20.00 Концерт группы «Душа»
20.00–22.00 Молодежная дискотека с танцевальной поддержкой

Средневековая площадь

11.45–12.00 Встреча Деда Мороза
12.00–19.00 В гостях у Деда Мороза

Развлекательный центр

12.00–13.20 Интерактивное представление «Страна Игрушек»
13.20–13.40 Квест «Тропа приключений»
13.40–14.00 Встреча с Дедом Морозом
14.00–17.00 Творческая мастерская
16.30–17.00 Танцевальный батл Снеговиков
17.00–18.00 Научное шоу

Центральная аллея

11.15–11.45 Праздничный поезд со сказочными героями и дедом Морозом
16.15–16.45 Праздничный поезд со сказочными героями

Ретро-парк

14.00–18.00 Танцевальные ретро-мелодии
15.00–16.00 Праздничный концерт хора «Слобожане»

8 января

Главная сцена

14.00–15.00 Новогодняя сказка «Снежная Королева»
15.30–16.30 Вокально-инструментальная новогодняя программа
17.00–18.00 Новогодняя сказка «Снежная Королева»
18.00–19.00 Танцевальный вечер «Сальса Лока»
19.00–20.00 Концерт группы «Однажды да»
20.00–22.00 Молодежная дискотека с танцевальной поддержкой

Средневековая площадь

11.45–12.00 Встреча Деда Мороза
12.00–19.00 В гостях у Деда Мороза

Центральная аллея

11.15–11.45 Праздничный поезд со сказочными героями и дедом Морозом
16.15–16.45 Праздничный поезд со сказочными героями

Развлекательный центр

12.00–13.20 Интерактивное представление «Страна Игрушек»
13.20–13.40 Квест «Тропа приключений»
13.40–14.00 Встреча с Дедом Морозом
14.00–17.00 Творческая мастерская
15.30–16.00 Танцевальный батл Снеговиков
17.00–17.25 Иллюзионное шоу

Ретро-парк

14.00–18.00 Танцевальные ретро-мелодии

9 января

Главная сцена

14.00–15.00 Новогодняя сказка «Снежная Королева»
15.30–16.30 Детское представление «Корпорация чудес»
17.00–18.00 Новогодняя сказка «Снежная Королева»
18.00–19.00 Концерт этно ансамбля «Весняночка»
19.00–20.00 Концерт группы «Bright tone»
20.00–22.00 Молодежная дискотека с танцевальной поддержкой

Средневековая площадь

11.45–12.00 Встреча Деда Мороза
12.00–19.00 В гостях у Деда Мороза

Центральная аллея

11.15–11.45 Праздничный поезд со сказочными героями и дедом Морозом
16.15–16.45 Праздничный поезд со сказочными героями

Развлекательный центр

12.00–13.20 Интерактивное представление «Страна Игрушек»
13.20–13.40 Квест «Тропа приключений»
13.40–14.00 Встреча с Дедом Морозом
14.00–17.00 Творческая мастерская
15.30–16.00 Танцевальный батл Снеговиков
16.00–17.00 Научное шоу

Ретро-парк

14.00–18.00 Танцевальные ретро-мелодии

Источник:   Парк Горького
 Тэги:  парк горького, харьков
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