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05.01.2022  08:22   Рита Парфенова

В шести районах Харькова отключат холодную воду 5 января. Список адресов

В части домов шести районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


Фото из открытых источников

Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».

Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.

Киевский район:

  • ул. Чебышева (ч/с),
  • пер. Чебышева (ч/с),
  • ул. Жилярди (ч/с),
  • ул. Роменская (ч/с),
  • пер. Саперный (ч/с),
  • пер. Роменский (ч/с),
  • ул. Шосткинская (ч/с),
  • въезд 1-й Жилярди (ч/с),
  • въезд 2-й Жилярди (ч/с) до 20:00 5 января.

Московский район:

  • ул. Гвардейцев Широнинцев, 18-д (п. №2, стояк),
  • ул. Гарибальди, 2 (п. №1, спаренный стояк) до 17:00 5 января.

Новобаварский район:

  • б-р Профсоюзный, 9 (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 5 января.

Основянский район:

  • ул. Достоевского, 22-в (п. №1, стояк) до 20:00 5 января.

Холодногорский район:

  • ул. Полтавский Шлях, 1, 1/3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9-б, 10, 11, 12, 12/6, 13, 13/15, 14, 14/17, 15, 16, 17, 17-а, 18, 19, 20, 21, 22, 22/5, 23/25, 24, 24-а, 25, 26, 27, 27-а,г, 28, 28/19, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 42 до 20:00 5 января.

Шевченковский район:

  • ул. Космическая, 11(стояк),
  • ул. Отакара Яроша, 15 (стояк), 59 (п. №1, стояк) до 20:00 5 января.

Напомним, для проведения ремонтно-восстановительных работ 4 января было отключено холодное водоснабжение в части домов Харькова.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  отключение воды, харьков
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