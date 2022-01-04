04.01.2022 08:25 Рита Парфенова
В восьми районах Харькова отключат холодную воду 4 декабря. Список адресов
В части домов восьми районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
Фото из открытых источников
Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».
Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.
Индустриальный район:
-
ул. Северина Потоцкого, 34 (п. №6, стояк) до 17:00 4 января.
Киевский район:
-
ул. Омская (ч/с),
-
въезд 3-й Челюскинцев (ч/с),
-
пер. 1-й Омский (ч/с),
-
пер. 2-й Омский (ч/с),
-
ул. Челюскинцев (ч/с),
-
ул. Наумовская (ч/с),
-
ул. Новоалександровская (ч/с),
-
ул. Вологодская (ч/с),
-
ул. Натальи Ужвий, 88 (п. №2, стояк),
-
пр. Академика Курчатова, 28 (п. №2, стояк),
-
ул. Старошишковская, 4 (стояк),
-
ул. Старошишковская, 9 (п. №1, стояк) до 20:00 4 января.
Московский район:
-
ул. Гарибальди, 1 (п. №4, стояк),
-
ул. Гвардейцев Широнинцев, 18-д (п. №2, стояк),
-
ул. Познанская, 2 (п. №1, стояк) до 17:00 4 января,
-
пр. Тракторостроителей, 93 (п. №1, стояк) до 20:00 4 января.
Немышлянский район:
-
шоссе Салтовское, 242-а (п. №3) до 20:00 4 января.
Новобаварский район:
-
ул. Полтавский Шлях, 41 (стояк по кв. №5),
-
пр. Любови Малой (Постышева), 4 до 20:00 4 января.
Основянский район:
-
пр. Гагарина, 46 (п. №6, стояк),
-
наб. Гимназическая (Красношкольная), 18 (п. №7, стояк) до 20:00 4 января.
Слободской район:
-
ул. Киргизская, 7, 8, 9, 9-б,в,г,е,
-
пер. Анадырский, 1,
-
въезд Балаклейский, 1-а, 6, 8,
-
проезд Киргизский, 1,
-
въезд Фесенковский, 9 (п. №2, стояк),
-
ул. Ньютона, 111-а (п. №2, стояк) до 20:00 4 января.
Шевченковский район:
-
ул. Космическая, 11 (стояк),
-
пр. Победы, 67 (п. №2) до 20:00 4 января.
Напомним, для проведения ремонтно-восстановительных работ 3 января было отключено холодное водоснабжение в части домов Харькова.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Комментариев: 0