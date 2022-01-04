    
Главная Новости Харькова ЖКХ В восьми районах Харькова отключат холодную воду 4 декабря. Список адресов
04.01.2022  08:25   Рита Парфенова

В восьми районах Харькова отключат холодную воду 4 декабря. Список адресов

В части домов восьми районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


Фото из открытых источников

Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».

Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.

Индустриальный район:

  • ул. Северина Потоцкого, 34 (п. №6, стояк) до 17:00 4 января.

Киевский район:

  • ул. Омская (ч/с),
  • въезд 3-й Челюскинцев (ч/с),
  • пер. 1-й Омский (ч/с),
  • пер. 2-й Омский (ч/с),
  • ул. Челюскинцев (ч/с),
  • ул. Наумовская (ч/с),
  • ул. Новоалександровская (ч/с),
  • ул. Вологодская (ч/с),
  • ул. Натальи Ужвий, 88 (п. №2, стояк),
  • пр. Академика Курчатова, 28 (п. №2, стояк),
  • ул. Старошишковская, 4 (стояк),
  • ул. Старошишковская, 9 (п. №1, стояк) до 20:00 4 января.

Московский район:

  • ул. Гарибальди, 1 (п. №4, стояк),
  • ул. Гвардейцев Широнинцев, 18-д (п. №2, стояк),
  • ул. Познанская, 2 (п. №1, стояк) до 17:00 4 января,
  • пр. Тракторостроителей, 93 (п. №1, стояк) до 20:00 4 января.

Немышлянский район:

  • шоссе Салтовское, 242-а (п. №3) до 20:00 4 января.

Новобаварский район:

  • ул. Полтавский Шлях, 41 (стояк по кв. №5),
  • пр. Любови Малой (Постышева), 4 до 20:00 4 января.

Основянский район:

  • пр. Гагарина, 46 (п. №6, стояк),
  • наб. Гимназическая (Красношкольная), 18 (п. №7, стояк) до 20:00 4 января.

Слободской район:

  • ул. Киргизская, 7, 8, 9, 9-б,в,г,е,
  • пер. Анадырский, 1,
  • въезд Балаклейский, 1-а, 6, 8,
  • проезд Киргизский, 1,
  • въезд Фесенковский, 9 (п. №2, стояк),
  • ул. Ньютона, 111-а (п. №2, стояк) до 20:00 4 января.

Шевченковский район:

  • ул. Космическая, 11 (стояк),
  • пр. Победы, 67 (п. №2) до 20:00 4 января.

Напомним, для проведения ремонтно-восстановительных работ 3 января было отключено холодное водоснабжение в части домов Харькова.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  отключение воды, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
03.01 ЖКХ В четырех районах Харькова отключат холодную воду 3 января. Список адресов 02.01 ЖКХ В пяти районах Харькова отключат холодную воду 2 января. Список адресов 01.01 ЖКХ В четырех районах Харькова отключат холодную воду 1 января. Список адресов
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 