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03.01.2022  08:33   Дмитрий Колоней

В четырех районах Харькова отключат холодную воду 3 января. Список адресов

В части домов четырех районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на КП Водоканал, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов четырех районов Харькова временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:

Московский район: 

ул. Гвардейцев Широнинцев, 18-д (п. №2, стояк),
ул. Гарибальди, 2, 4 (п. №2, стояк),
ул. Познанская (Моск), 2 (п. №1, стояк) до 17:00 03.01.22 г.,
ул. Героев Труда, 68 (п. №2) до 20:00 03.01.22 г.

Киевский район:

ул. Натальи Ужвий, 88 (п. №2, стояк),
ул. Старошишковская, 4 (стояк),
пр. Академика Курчатова, 28 (п. №2, стояк) до 20:00 04.01.22 г.

Основянский район:

пр. Гагарина, 46 (п. №6, стояк)
пл. Героев Небесной Сотни (Руднева), 3, 5, 7, 10, 12,
пер. Карбышева, 3,
пр. Московский, 28 до 20:00 03.01.22 г.

Шевченковский район:

пр. Победы, 62-б-д-г,
ул. Космическая, 11(стояк) до 20:00 03.01.22 г.
 
Источник:   Сайт КП Водоканал
 Тэги:  отключение воды, харьков
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