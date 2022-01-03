03.01.2022 09:49 Дмитрий Колоней

В Харькове собаки загрызли котенка, не сдерживаемые пьяными хозяевами (видео)

Об инциденте в Харькове сообщают очевидцы.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на социальные сети, не вполне адекватнрые хозева с двумя хаски без намордников, на длинных поводках, шли от "МЕТРО" на Гагарина в сторону Основы. На дороге сидели котята. Один котенок не убежал, а прижался к земле и кричал, хаски еще издалека туда потянулись. Несмотря на то, что было достаточно времени среагировать и сдержать собак, хозяева не стали ни укорачивать поводки, ни подбегать и оттаскивать их за ошейник, а меденно шли за своими четвероногими, пока те не загрызли несчастного когтенка.

Когда один хаски драл котенка, девушка очень неуклюже пыталась его дергать, сама еле держась на ногах, а парень вообще просто стоял. Когда собака отпустила тело, они на похерах развернулись и пошли дальше.

На вопрос очевидца, каждый ли день они так ходят и убивают животных, хозяйка заявила: "Нам самим сейчас плохо". Идет поиск неадекватов.

Напомним, ранее мы писали об инциденте с питбулями, которые чуть не загрызли мужчину. Собак забрали у владельца