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16.10.2021  21:00   Евгений Клочко

В Харькове пять бойцовских собак загрызли свою хозяйку (фото 18+)

Ужасную находку в одном из дворов Новобаварского района Харькова обнаружила соседка.

В Харькове 5 бойцовских собак загрызли свою хозяйку
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на отдел коммуникаций областной полиции.
 
По информации правоохранителей, 16 октября около 17:00 к ним обратилась женщина и сообщила, что обнаружила тело своей соседки, которую загрызли собаки.
 
 
По приезду на место происшествия, правоохранители установили личность пенсионерки. Погибшей оказалась 81-летняя жительница дома. Погибшая и ее дочь удерживали в домовладении 5 собак бойцовской породы.
 
В Харькове 5 бойцовских собак загрызли свою хозяйку В Харькове 5 бойцовских собак загрызли свою хозяйку
Фото телеграмм-канал ТРУХА
 
Сведения о событии внесены в ЕРДР по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «несчастный случай».
 
Ранее РЕДПОСТ писал, что в Чугуевском районе домашний пес загрыз хозяйку. В тяжелом состоянии 71-летнюю пострадавшую доставили в местную больницу, где она скончалась.
 
Источник:   ГУНП
 Тэги:  харьков, загрызла собака
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