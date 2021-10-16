16.10.2021 21:00 Евгений Клочко

В Харькове пять бойцовских собак загрызли свою хозяйку (фото 18+)

Ужасную находку в одном из дворов Новобаварского района Харькова обнаружила соседка.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на отдел коммуникаций областной полиции.

По информации правоохранителей, 16 октября около 17:00 к ним обратилась женщина и сообщила, что обнаружила тело своей соседки, которую загрызли собаки.

По приезду на место происшествия, правоохранители установили личность пенсионерки. Погибшей оказалась 81-летняя жительница дома. Погибшая и ее дочь удерживали в домовладении 5 собак бойцовской породы.

Фото телеграмм-канал ТРУХА

Сведения о событии внесены в ЕРДР по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «несчастный случай».

Ранее РЕДПОСТ писал, что в Чугуевском районе домашний пес загрыз хозяйку . В тяжелом состоянии 71-летнюю пострадавшую доставили в местную больницу, где она скончалась.