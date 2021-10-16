16.10.2021 20:19 Евгений Клочко

Создаём первый в мире съедобный лес: экоактивисты Харькова высадили фруктовые деревья в Бабаях

16 октября состоялся 22-й субботник на реке Уды в поселке Бабаи.

Об этом экоактивист, организатор экоакции «Чистые Уды» написал у себя на странице в Facebook.

По его словам, сегодня группа волонтеров высаживали деревья на первом мусорном острове. Саженцами удалось высадить 100 медвежьих орехов, а также несколько берез, шелковицу и сафору.

Кроме того, активисты посадили грецкий орех, черный манчжурский каштан, дуб, миндаль, фисташковые деревья и боярышник.

"Создаём первый в мире съедобный лес! Все большие молодцы. Вместе мы сила", - написал на своей странице Артем Приходько.

Нашим корреспондентам Артем рассказал, что в ближайшее время планируется запуск телеграмм-бота " ЭкоКоп", с помощью которого каждый свидетель экологического правонарушения может оставить сообщение. Далее факт правонарушения будет передаваться в экоинспекцию и в полицию.

Кроме этого, к концу октября планируется собрать конструкцию понтонного уловителя мусора, чтобы русло реки Уды не загрязнялось в будущем. Конструкцию установят в районе Жихорской плотины – волонтеры назвали уловитель «Треш-киллер». Место оборудуют камерой, чтобы в онлайн-режиме следить за работой уловителя.

По словам экоактивиста, следующий субботник состоится 23 октября.

Напомним, экоактивист Артем Приходько предложил увеличить штрафы за загрязнение окружающей среды. Соответствующую петицию Артем зарегистрировал на сайте Президента Украины.