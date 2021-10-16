    
Главная Новости Харькова Общество Создаём первый в мире съедобный лес: экоактивисты Харькова высадили фруктовые деревья в Бабаях
16.10.2021  20:19   Евгений Клочко

Создаём первый в мире съедобный лес: экоактивисты Харькова высадили фруктовые деревья в Бабаях

16 октября состоялся 22-й субботник на реке Уды в поселке Бабаи.

Харьковские экоактивисты высадили фруктовый лес
 
Об этом экоактивист, организатор экоакции «Чистые Уды» написал у себя на странице в Facebook.
 
По его словам, сегодня группа волонтеров высаживали деревья на первом мусорном острове. Саженцами удалось высадить 100 медвежьих орехов, а также несколько берез, шелковицу и сафору.
 
Харьковские экоактивисты высадили фруктовый лес  Харьковские экоактивисты высадили фруктовый лес
 
Кроме того, активисты посадили грецкий орех, черный манчжурский каштан, дуб, миндаль, фисташковые деревья и боярышник.
 
"Создаём первый в мире съедобный лес! Все большие молодцы. Вместе мы сила", - написал на своей странице Артем Приходько.
 
Нашим корреспондентам Артем рассказал, что в ближайшее время планируется запуск телеграмм-бота " ЭкоКоп", с помощью которого каждый свидетель экологического правонарушения может оставить сообщение. Далее факт правонарушения будет передаваться в экоинспекцию и в полицию.
 
 
Кроме этого, к концу октября планируется  собрать конструкцию понтонного уловителя мусора, чтобы русло реки Уды не загрязнялось в будущем. Конструкцию установят в районе Жихорской плотины – волонтеры назвали уловитель «Треш-киллер». Место оборудуют камерой, чтобы в онлайн-режиме следить за работой уловителя. 
 
По словам экоактивиста, следующий субботник состоится 23 октября.
 
Напомним, экоактивист Артем Приходько предложил увеличить штрафы за загрязнение окружающей среды. Соответствующую петицию Артем зарегистрировал на сайте Президента Украины.
 
Источник:   Артем Приходько
 Тэги:  харьков, чистые уды
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
16.10 Криминал и происшествия В Харькове пять бойцовских собак загрызли свою хозяйку (фото 18+) 16.10 Криминал и происшествия Болел коронавирусом: В Харькове мужчина выпрыгнул с окна 7 этажа (фото) 16.10 Медицина Харьков остался в "оранжевой" зоне карантина, несмотря на "красные" соседние области
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 