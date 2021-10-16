16.10.2021 19:26 Евгений Клочко

Харьковчанка стала чемпионкой мира по фридайфингу, установив новый рекорд

Пятый чемпионат мира по нырянию в открытой воде прошел в турецком Каше.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на медиа группу "Объектив".

Отмечается, что в состязаниях приняли участие 100 спортсменов из 30 стран мира. Воспитанница харьковской школы плавания Наталия Жаркова завоевала полный комплект наград мирового первенства.

Золотую медаль она завоевала в свободном нырянии, погрузившись на глубину 91 м, что является новым рекордом Украины. Венгерке Фатиме Корок не хватило трех метров, чтобы сравняться с харьковчанкой.

Ныряние в биластах Наталия Жаркова и спортсменка из Франции Мариана Гилеспи закончили с одинаковым результатом — 97 м, поэтому поделили бронзовую медаль. Одновременно с этим харьковчанка установила еще один национальный рекорд. Аленка Артник из Словении нырнула в этом виде на 103 м.

Серебряной призеркой Жаркова стала в нырянии брассом (67 м), уступив два метра итальянке Алессии Зеккини.

В этой же дисциплине свое самое высокое место на чемпионате мира (7-е) заняла еще одна наша землячка — Екатерина Садурская.