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16.10.2021  19:26   Евгений Клочко

Харьковчанка стала чемпионкой мира по фридайфингу, установив новый рекорд

Пятый чемпионат мира по нырянию в открытой воде прошел в турецком Каше.

Наталия Жаркова выиграла чемпионат мира по фридайвингу
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на медиа группу "Объектив".
 
Отмечается, что в состязаниях приняли участие 100 спортсменов из 30 стран мира. Воспитанница харьковской школы плавания Наталия Жаркова завоевала полный комплект наград мирового первенства.
 
Золотую медаль она завоевала в свободном нырянии, погрузившись на глубину 91 м, что является новым рекордом Украины. Венгерке Фатиме Корок не хватило трех метров, чтобы сравняться с харьковчанкой.
 
 
Ныряние в биластах Наталия Жаркова и спортсменка из Франции Мариана Гилеспи закончили с одинаковым результатом — 97 м, поэтому поделили бронзовую медаль. Одновременно с этим харьковчанка установила еще один национальный рекорд. Аленка Артник из Словении нырнула в этом виде на 103 м.
 
Наталия Жаркова выиграла чемпионат мира по фридайвингу
 
Серебряной призеркой Жаркова стала в нырянии брассом (67 м), уступив два метра итальянке Алессии Зеккини.
 
В этой же дисциплине свое самое высокое место на чемпионате мира (7-е) заняла еще одна наша землячка — Екатерина Садурская.
 
Источник:   Медиа группа "Объектив"
 Тэги:  фридайвинг
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