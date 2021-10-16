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16.10.2021  17:55   Евгений Клочко

Болел коронавирусом: В Харькове мужчина выпрыгнул с окна 7 этажа (фото)

По предварительной информации мужчина ранее уже выпрыгивал с третьего этажа.

В Харькове мужчина с COVID-19 выпрыгнул из 7 этажа дома. Новости Харькова
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на телеграмм-канал ТРУХА.
 
По их информации происшествие случилось в доме по улице Славянская, 4. 42-летний мужчина выпрыгнул с окна квартиры на 7 этаже.
 
В Харькове мужчина с COVID-19 выпрыгнул из 7 этажа дома. Новости Харькова
 
Отмечается, что самоубийца болел коронавирусом и во время болезни ему кололи успокоительные.
 
Также говорится, что мужчина стоял на учете в психиатрической больнице, так как неоднократно пытался покончить жизнь самоубийством.
 
Позже в отделе коммуникаций областной полиции нам подтвердили факт произошедшего. По информации правоохранителей, на месте происшествия выявлено тело жителя дома 65-70 лет. Со слов свидетелей, он выпал из окна квартиры, расположенной на 7 этаже.
 
Напомним, ранее РЕДПОСТ писал, как отличить депрессию от осенней хандры. Наши журналисты собрали советы специалистов, как же понять, что происходит с организмом и как поднять настроение. 
 
Источник:   Труха
 Тэги:  харьков, самоубийство
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