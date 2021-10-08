08.10.2021 19:43

Как отличить депрессию от осенней хандры?

На самочувствие и настроение влияет не только перенесенный COVID.



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Специалисты признают, сейчас людей угнетает и изменение погоды. Это даже утомляет и добавляет грусти. Наши журналисты собрали советы специалистов, как же понять что происходит с организмом и как поднять настроение.

С наступлением осени большинство людей становятся грустными, все больше их не покидает ощущение угнетения и усталости. Специалисты говорят , что такое положение нормально при перемене погоды. Организм реагирует на это, и поэтому требуется время, чтобы настроиться и привыкнуть.

Марина Диденко, психотерапевт, кандидат психологических наук

Дело в том, что когда происходит изменение светового дня, дни становятся короче, а ночи становятся все длиннее, это чувствует и организм человека. На снижение солнечной активности человеческий организм реагирует повышенной выработкой гормона мелатонина. Он подавляет серотонин, гормон радости, и человек чувствует себя более апатичным, сонливым. и, хотя мы "спеленала нюемося ", но при обычной осенней хандре нам все же хочется общаться с друзьями, коллегами или родными, мы не теряем интереса к жизни.

А избавиться от осенней хандры, говорят психотерапевты, помогут приятные и полезные хобби, музыка, танцы, обновления гардероба, планирование работы и полезное питание. То есть необходимо максимально добавить эмоций и красок в повседневную жизнь. Но как же отличить осеннюю хандру от депрессии - болезни психики, которая может значительно повлиять на организм? Ее симптомы важно выявить как можно раньше, чтобы своевременно принять необходимые меры.

К симптомам депрессии относятся:

Преимущественно подавленное настроение; существенное снижение интереса к делам и других активностей, отсутствие удовольствия от них;

Существенная потеря или набор веса; нарушение сна; возбудимость или заторможенность;

Усталость или потеря энергии; переживания собственной неполноциности или безосновательной вины;

Неспособность концентрировать внимание, не ясно думать;

Регулярные мысли о смерти, намерения или попытки самоубийства.

По меньшей мере пять из них могут проявляться в течение двух недель - только тогда можно будет диагностировать болезнь.

Скрининг депрессией можно пройти самостоятельно, но очень важно после этого проконсультироваться со специалистом по психическому здоровью, который и поставит диагноз. Получить первую консультацию относительно проявлений депрессии можно у семейного врача, невролога или психотерапевта. Депрессию разделяют на три типа, в зависимости от тяжести заболевания: легкую, умеренную и тяжелую. И лечение назначается в соответствии со степенью тяжести. Психотерапевты отмечают, что депрессия не проходит сама по себе. Как и любая болезнь, может прогрессировать. И это главная причина, почему ее не нужно стесняться и необходимо лечить.