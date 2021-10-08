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08.10.2021  20:14   Дмитрий Колоней

Три автобуса в Харькове изменят свой маршрут до конца октября

Транспорт в Харькове будет объезжать закрытый участок.


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на горсовет, маршрут движения трех автобусов -  №258э, 270э, 299э - на Холодной горе до конца октября изменится. Это связано с тем, что по улице Баррикадной запретят проезд.
 
 
Ранее предполагалось, что движение здесь будет только ограничено - пропуск транспорта предполагался по свободной от выполнения работ полосе движения. 
 
 
Жесткие ограничения по движению транспорта касаются участка между улицами Холодногорской и Куряжским переулком и будут действовать по 31 октября 2021 года. По информации Департамента инфраструктуры, это связано со строительством тепловой сети для нового жилого комплекса.
 
 
Объезд закрытого участка будет организован по прилегающим улицам Афанасьевской и Верхней Гиевской.
 
 
Автобусы №258э, 270э и 299э будут объезжать закрытый участок так: - улица Холодногорская - улица Верхняя Гиевская - улица Баррикадная и далее по маршруту.
 
 
Напомним, ранее мы писали о том, что на улице Маршала Бажанова, в связи с работами по замене участка теплотрассы, запретили движение по 30 октября 2021 года.
 
 
 
 
Источник:   Горсовет
 Тэги:  движение, запрет, харьков, баррикадная, маршрту, автобус
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