08.10.2021 20:14 Дмитрий Колоней

Три автобуса в Харькове изменят свой маршрут до конца октября

Транспорт в Харькове будет объезжать закрытый участок.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на горсовет, маршрут движения трех автобусов - №258э, 270э, 299э - на Холодной горе до конца октября изменится. Это связано с тем, что по улице Баррикадной запретят проезд.

Ранее предполагалось , что движение здесь будет только ограничено - пропуск транспорта предполагался по свободной от выполнения работ полосе движения.

Жесткие ограничения по движению транспорта касаются участка между улицами Холодногорской и Куряжским переулком и будут действовать по 31 октября 2021 года. По информации Департамента инфраструктуры, это связано со строительством тепловой сети для нового жилого комплекса.

Объезд закрытого участка будет организован по прилегающим улицам Афанасьевской и Верхней Гиевской.

Автобусы №258э, 270э и 299э будут объезжать закрытый участок так: - улица Холодногорская - улица Верхняя Гиевская - улица Баррикадная и далее по маршруту.

Напомним, ранее мы писали о том, что на улице Маршала Бажанова, в связи с работами по замене участка теплотрассы, запретили движение по 30 октября 2021 года.