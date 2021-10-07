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07.10.2021  18:40   

В Харькове восстановят еще три автобусных маршрута

О том, какие маршруты вновь появятся в Харькове, сообщил директор КП "Троллейбусное депо №2" Дмитрий Липовой.


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Как сообщает корреспондент портала РЕДПОСТ, в Харькове восстановят еще три маршрута: №233 (станция метро Пушкинская - улица Руслана Плоходько), №268 (станция метро Героев Труда - улица Владислава Зубенко), №33 (поселок Жуковского - станция метро Госпром). Об этом сообщил директор КП "Троллейбусное депо №2" Дмитрий Липовой. По его информации эти маршруты могут выйти в линию уже со следующей неделе. 
 
 
"Есть целый процесс вывода автобуса в линию: они растамаживаются, потом передаются в банк получателя лизинга, получают временные техпаспорта, водители стажируются, автобусы проходят предпродажную подготовку, потому что его передают нам после предпродажной подготовки", - отмечает Дмитрий Липовой.
 
 
На сегодня в Харькове восстановили более десяти забытых маршрутов, их обслуживают 48 муниципальных автобусов. Всего в город прислали 80 единиц автопарка.
 
Напомним, ранее мы писали о том, что в ближайшее время количество муниципальных автобусов на улицах Харькова увеличится.
 
Тэги:  новый маршрут, карсан, харьков, автобусы
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