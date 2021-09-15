15.09.2021 09:56 Рита Парфенова

Автобусы Karsan для новых муниципальных маршрутов получит Харьков

В ближайший месяц количество муниципальных автобусов на улицах Харькова увеличится.



// РЕДПОСТ

До 10 октября Харьков планирует получить еще 70 новых турецких автобусов «Karsan», сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на директора КП «Троллейбусное депо №2» Дмитрия Липового.

На сеголняшний день, по словам Липового, город получил 40 новых автобусов. Восстановлено восемь городских маршрутов – №17э, 64э, 59э, 82э, 89э, 217э, 247э и 272э, – на которых курсирует 31 автобус.

Исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов поручил профильным службам использовать новые автобусы на как можно большем количестве брошенных маршрутов по всему городу.

В ближайшее время планируется запустить несколько автобусов на Северную Салтовку: маршрут №260э от станции «Основа», №233э с ул. Пушкинской и №31э от ст. м. «Турбоатом». Кроме того, планируется открыть маршрут №251э - от парка «Зустріч» до пл. Конституции.



Напомним, ранее мы писали о том, что с 1 сентября в Харькове возобновлены автобусные маршруты №17э, 245э и 272э. Сейчас на них курсируют 13 восьмиметровых автобусов KARSAN. А с 8 сентября смуниципальные автобусы вышли еще на 4 брошенных маршрута.