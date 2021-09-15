15.09.2021 10:10

Подрастает смена: определен рейтинг перспективных игроков УПЛ

Кто выиграл титул самого перспективного игрока УПЛ. Что ждать от нашей молодежи. Им готовит тест Лига Чемпионов.

Достоянием футбольной общественности стал рейтинг самых перспективных игроков УПЛ. Над его созданием трудилось несколько экспертов, оценивающих технико-тактические показатели футболистов. Из общей группы талантливой молодежи специалисты выделили трех наиболее одаренных игроков:

Забарный;

Дидык;

Судаков.

Давайте узнаем, какую оценку выставили эксперты нашим молодым талантам.

Забарный

Киевскому "Динамо" предстоит открывать очередной по счету сезон в ЛЧ. Неумолимый жребий определил для подопечных Луческу сложных оппонентов. Среди них два топ-клуба Старого света и мощная португальская "Бенфика".

Опытный румынский наставник не теряет оптимизма, поскольку в его распоряжение находится талантливый игрок - центрбек Илья Забарный. Несмотря на юный возраст, защитник завоевал прочную позицию в стартовом списке игроков. Тренер отводит Илье важную роль - защитник регулярно начинает атакующие действия команды диагональной передачей. Потрясает воображение и сильный удар киевлянина - на счету Забарного частые рейды во владения соперника.

Букмекерское сообщество осторожно оценивает шансы киевлян на успех в противоборстве с португальцами. Наиболее выверенная букмекерская линия традиционно нашла отражение на главной странице портала БК Париматч. Высокие котировки контора обеспечивает за счет мизерной маржи и мощной аналитической службы. О других преимуществах и недостатках конторы расскажет раздел Пари матч на Мета .ua. Эксперты популярного портала Мета тщательно разобрали условия конторы для любителей ставок.

Дидык

Удивительно, но и второй в рейтинге игрок, Дидык, относится к дефицитной игровой позиции - центральный защитник. Воспитанник коллектива "Рух" совершил путешествие по арендам, где получил закалку и вернулся в родную команду настоящим лидером. Роман уже дебютировал в УПЛ и заслужил высокие оценки надежной и зрелой игрой.

Судаков

Мегаперспективный хавбек уже находится в поле зрения национальной команды. Первым скиллы воспитанника "Шахтера" оценил Шевченко. Звездный, но к сожалению, бывший наставник сборной выделил у Георгия умение моментально оценивать ситуацию на поле и принимать нетривиальные решения.

Георгию предстоит дебют в ЛЧ. Вместе с партнерами он находится в Кишиневе, где состоится противоборство с возмутителем спокойствия ЛЧ - дерзким "Шерифом".