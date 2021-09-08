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08.09.2021  14:49   Дмитрий Колоней

Центр Харькова и парк Горького свяжет муниципальный маршрут

В Харькове сегодня, 8 сентября 2021 года на четыре восстановленных маршрута вышли муниципальные автобусы.


Фото из открытых источников

Как сообщает корреспондент портала РЕДПОСТ, с сегодняшнего дня вернули четыре старых маршрута. Муниципальные автобусы KARSAN вышли на линию по маршрутам №82, №64, № 59 и №89. 

  1. №59 - автостанция "Индустриальная" - ул. Библика, 4-А
  2. №64 - станция метро "Тракторный завод" - пр. Архитектора Алешина, ул. Луи Пастера, ул. Днестровская - пос. Фрунзе (Ул. Днестровская)
  3. №82э  - станция метро "Армейская" - ул. Федорцовская;

Отметим, что возобновленный 89-й маршрут изменен. Теперь он будет ходить не от Южнопроектной улицы к перекрёстку улиц 23 августа с Клочковской, а от остановки в начале Пушкинской улицы (ТРЦ Никольский) мимо станции метро "Пушкинская" и Молодежного парка, выезжает на улицу Веснина и едет на Сумскую улицу к парку Горького.

Напомним, ранее мы писали о том, что с 1 сентября в Харькове возобновлены автобусные маршруты №17э, 245э и 272э. Сейчас на них курсируют 13 восьмиметровых автобусов KARSAN.

 
Тэги:  karsan, маршрут, харьков, автобус, парк горького, пушкинская, метро
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