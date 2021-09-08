Центр Харькова и парк Горького свяжет муниципальный маршрут

В Харькове сегодня, 8 сентября 2021 года на четыре восстановленных маршрута вышли муниципальные автобусы.
Как сообщает корреспондент портала РЕДПОСТ, с сегодняшнего дня вернули четыре старых маршрута. Муниципальные автобусы KARSAN вышли на линию по маршрутам №82, №64, № 59 и №89.
Отметим, что возобновленный 89-й маршрут изменен. Теперь он будет ходить не от Южнопроектной улицы к перекрёстку улиц 23 августа с Клочковской, а от остановки в начале Пушкинской улицы (ТРЦ Никольский) мимо станции метро "Пушкинская" и Молодежного парка, выезжает на улицу Веснина и едет на Сумскую улицу к парку Горького.
Напомним, ранее мы писали о том, что с 1 сентября в Харькове возобновлены автобусные маршруты №17э, 245э и 272э. Сейчас на них курсируют 13 восьмиметровых автобусов KARSAN.
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Старайтесь лишний раз не лезть в чужие дела, даже из самых благих побуждений. На этой почве сегодня легко может разгореться конфликт.
В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Без осадков.
Международный день солидарности журналистов был учрежден в 1958 году в Бухаресте, на 4 конгрессе международной организации журналистов.
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