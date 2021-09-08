08.09.2021 14:30

Не платят – не ходи на работу: в Украине могут изменить систему начислений оплаты труда

В Министерстве экономики хотят защитить права работников на своевременную выплату заработной платы.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой Министерство экономики Украины.

Отмечается, что достичь выполнения новых задач хотят с помощью ужесточения ответственности работодателей при нарушении сроков выплаты заработной платы.

Кроме этого, инициаторы законопроекта предлагают работникам временно не выполнять трудовые обязанности в случае задержки выплаты заработной платы сроком более 15 дней.

В двухдневный срок работник обязан предупредить работодателя о невыходе на работу.

Такие правила не будут касаться граждан, задействованных в ликвидации стихийных бедствий, аварий и катастроф, работников судебно-правовой отрасли и органов государственной власти.

Законопроект предлагает исключить выполнение индексации оплаты труда. На данный момент действует распоряжение об обязательном проведении индексации оплаты труда в пределах прожиточного минимума для работающих граждан.

Работодатели смогут сами решать, когда выплачивать отпускные, таким образом, исчезнет норма обязательной выплаты отпускных за 3 дня до начала отпуска. Однако такая выплата должна произойти до начала отпуска.

Если парламентарии примут проект Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усилению защиты прав работников на своевременное и в полном объеме выплату заработной платы», то он вступит в силу с 1 января 2022 года.

Напомним, проектом Трудового кодекса, который ранее был анонсирован министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофеем Миловановым, предлагается исключительно электронный вариант учета трудового стажа работников с определенного года.