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08.09.2021  14:30   

Не платят – не ходи на работу: в Украине могут изменить систему начислений оплаты труда

В Министерстве экономики хотят защитить права работников на своевременную выплату заработной платы.

В Украине изменять систему оплаты труда
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой Министерство экономики Украины. 
 
Отмечается, что достичь выполнения новых задач хотят с помощью ужесточения ответственности работодателей при нарушении сроков выплаты заработной платы.
 
Кроме этого, инициаторы законопроекта предлагают работникам временно не выполнять трудовые обязанности в случае задержки выплаты заработной платы сроком более 15 дней.
В двухдневный срок работник обязан предупредить работодателя о невыходе на работу.
 
Такие правила не будут касаться граждан, задействованных в ликвидации стихийных бедствий, аварий и катастроф, работников судебно-правовой отрасли и органов государственной власти. 
 
Законопроект предлагает исключить выполнение индексации оплаты труда. На данный момент действует распоряжение об обязательном проведении индексации оплаты труда в пределах прожиточного минимума для работающих граждан. 
 
Работодатели смогут сами решать, когда выплачивать отпускные, таким образом, исчезнет норма обязательной выплаты отпускных за 3 дня до начала отпуска. Однако такая выплата должна произойти до начала отпуска.
 
Если парламентарии примут проект Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усилению защиты прав работников на своевременное и в полном объеме выплату заработной платы», то он вступит в силу с 1 января 2022 года.
 
Напомним, проектом Трудового кодекса, который ранее был анонсирован министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофеем Миловановым, предлагается исключительно электронный вариант учета трудового стажа работников с определенного года.
 
Источник:   Министерство экономики Украины
 Тэги:  оплата труда
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