Харьков рассмотривает возможность покупки швейцарских трамваев (фото)

В Харькове тестируется трамвай швейцарской компании Stadler.
В Харьков привезли швейцарский трамвай Stadler. Сейчас он находится в Октябрьском депо, позже его перевезут на территорию Салтовского депо, сообщает корреспондент РЕДПОСТ.
Пока в город поступил один трамвай, он полностью отключен от электроники, для того чтобы в Харькове провели запуск, настройку, эксплуатационные испытания и дальнейшую обкатку.
После проведения всех исследований и выявления плюсов и минусов этого трамвая, будет рассматриваться вопрос о покупке подвижного состава у швейцарской компании Stadler.
Всего для обновления всего подвижного состава необходимо примерно 100-150 трамваев.
Также собственное производство в Харькове откроется и на базе «Экополис ХТЗ». По предварительной информации, там будут выпускать одновагонные трамваи.
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Старайтесь лишний раз не лезть в чужие дела, даже из самых благих побуждений. На этой почве сегодня легко может разгореться конфликт.
В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Без осадков.
Международный день солидарности журналистов был учрежден в 1958 году в Бухаресте, на 4 конгрессе международной организации журналистов.
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