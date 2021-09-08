08.09.2021 14:29 Рита Парфенова

Харьков рассмотривает возможность покупки швейцарских трамваев (фото)

В Харькове тестируется трамвай швейцарской компании Stadler.



// РЕДПОСТ

В Харьков привезли швейцарский трамвай Stadler. Сейчас он находится в Октябрьском депо, позже его перевезут на территорию Салтовского депо, сообщает корреспондент РЕДПОСТ.



Пока в город поступил один трамвай, он полностью отключен от электроники, для того чтобы в Харькове провели запуск, настройку, эксплуатационные испытания и дальнейшую обкатку.



После проведения всех исследований и выявления плюсов и минусов этого трамвая, будет рассматриваться вопрос о покупке подвижного состава у швейцарской компании Stadler.



Всего для обновления всего подвижного состава необходимо примерно 100-150 трамваев.



Также собственное производство в Харькове откроется и на базе «Экополис ХТЗ». По предварительной информации, там будут выпускать одновагонные трамваи.