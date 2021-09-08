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08.09.2021  14:15   

Горожане выбрали самого лучшего губернатора Харьковщины за всю историю независимости

Харьковчане составили список лучших, по их мнению, руководителей области за 30 лет.

Рейтинг: лучший губернатор Харьковщины.
 
Как сообщает РЕДПОСТ, в рейтинге губернаторов Харьковщины за 30 лет независимости первое место занял Евгений Кушнарев – председатель Харьковской областной государственной администрации с 2000 до 2004 года.
 
На втором – Александр Масельский, который руководил областью в 90-е годы. 
 
Самыми худшими руководителями облгосадминистрации в ходе онлайн-голосования стали Михаил Добкин и Юлия Светличная.
 
Опрос продолжается, пройти его можно по ссылке.
 
Напомним, Харьковщина на данный момент пребывает без официально утвержденного руководителя облгосадминистрации. В связи с чем решили спросить мнение харьковчан о том, кого они считают лучшим губернатором за последние 30 лет.
 
Ранее мы сообщали, что по мнению политолога Кирилла Сазонова, соратники Юлии Светличной ведут на выборах в Харькове грязную кампанию.
 
 
Тэги:  опрос, харьков, рейтинг
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