08.09.2021 14:15

Горожане выбрали самого лучшего губернатора Харьковщины за всю историю независимости

Харьковчане составили список лучших, по их мнению, руководителей области за 30 лет.

Как сообщает РЕДПОСТ , в рейтинге губернаторов Харьковщины за 30 лет независимости первое место занял Евгений Кушнарев – председатель Харьковской областной государственной администрации с 2000 до 2004 года.

На втором – Александр Масельский, который руководил областью в 90-е годы.

Самыми худшими руководителями облгосадминистрации в ходе онлайн-голосования стали Михаил Добкин и Юлия Светличная.

Опрос продолжается, пройти его можно по ссылке

Напомним, Харьковщина на данный момент пребывает без официально утвержденного руководителя облгосадминистрации. В связи с чем решили спросить мнение харьковчан о том, кого они считают лучшим губернатором за последние 30 лет.

Ранее мы сообщали, что по мнению политолога Кирилла Сазонова, соратники Юлии Светличной ведут на выборах в Харькове грязную кампанию.