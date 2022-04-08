08.04.2022 17:50 Виталий Хиневич

Отношение к России: украинцы высказали свое мнение в опросе

Результаты опроса свидетельствуют о значительном росте чувства гордости за Украину среди респондентов.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на социологическую группу «Рейтинг».

Сообщается, что в августе 2021 года 34% опрошенных жителей Украины отмечали, что испытывают гордость за государство, то сегодня это чувство является доминирующим. 80% граждан испытывают чувство гордости в отношении Украины. Чувство грусти по отношению к Украине испытывают 32% опрошенных, радость – 20%, страх – 16%, гнев – 11%, заинтересованность – 6%.

Кроме этого отмечается, что такие эмоции, как безразличие и стыд по отношению к Украине практически отсутствуют у респондентов.

Абсолютное большинство -91% украинцев не поддерживают тезис, что «русские и украинцы – это один народ». Тех, кто имеет такое мнение, сегодня только 8% (в августе прошлого года таких было – 41%, в марте 2022 – 21%).

За последний месяц в полтора раза возросло количество тех, кто считает, что восстановление дружеских отношений украинцев с россиянами вообще невозможно (с 42% до 64%).