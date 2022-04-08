Русская армия пытала жителей Харьковской области - комментарий полиции

08.04.2022 15:03 Виталий Хиневич

В селе Гусаровка Харьковской области оккупанты пытали и убивали жителей села.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Национальную полицию Харьковской области.

Сообщается, что 4 апреля село Гусаровка украинская армия освободила от российских оккупантов. На территории одного из домовладений сотрудники правоохранительных органов обнаружили тела людей, в том числе и тело ребенка.

На телах погибших были обнаружены следы длительных издевательств и пыток. Кроме этого было установлено, что люди были сожжены заживо. Среди погибших есть один ребенок. На территории частного домовладения оккупанты организовали военную комендатуру.

Возле одного из помещений сельскохозяйственного общества в селе Гусаровка также было обнаружено тело гражданина, который работал фельдшером в больнице.

В ходе осмотра тела погибшего, были выявлены кровоподтеки на теле и лице. В области грудной клетки было обнаружено пулевое ранение. Его также пытали военнослужащие русской армии.

На автодороге возле села Гусаровка в автомобиле обнаружили тела мужчины, женщины и их трехлетнего ребенка. Причиной их смерти стала травма, полученная в результате артиллерийских обстрелов.

В ходе опроса местных жителей Гусаровки установлено, что в настоящее время есть без вести пропавшие жители. Их судьба неизвестна. Во время оккупации населённого пункта военнослужащие русской армии вели себя дерзко и цинично, грабили имущество жителей села, запрещали выходить из своих домов, отбирали транспортные средства.

Следователи продолжают тщательно документировать последствия оккупации российскими военными мирных городов и поселков Харьковщины, собирать доказательную базу кровавых преступлений оккупантов РФ для дальнейшего привлечения всех российских убийц, палачей и насильников к справедливому суду.