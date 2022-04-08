08.04.2022 15:44 Дмитрий Колоней

Отправлена гуманитарная помощь общинам Харьковской области

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на ХОГА, из областного логистического штаба в общины Харьковщины передали пищевые продукты, средства гигиены и одежду.

За сутки гуманитарную помощь отправили в Дергачевскую, Новопокровскую, Чугуевскую, Малоданиловскую, Южногородскую, Золочевскую, Люботинскую, Роганскую и Краснокутскую территориальные общины.

В частности, жителям этих территорий передали овощи, молочную продукцию, яйца, мясо, сладости, воду, средства гигиены и верхнюю одежду.

“Наш областной штаб работает без перерывов и выходных – принимаем, распределяем, отправляем гуманитарную помощь повсюду, где это сейчас возможно с учетом боевых действий. Продукты передаем и на пункты выдачи (https://t.me/kharkivoda/3959) Харькова и общинам области. Спасибо всем, кто способствует тому, чтобы наши люди получали такие простые, но очень нужные вещи”, - сказал председатель ХОВА.