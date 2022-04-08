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08.04.2022  15:44   Дмитрий Колоней

Отправлена гуманитарная помощь общинам Харьковской области

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Отправлена гуманитарная помощь общинам Харьковской области
 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на ХОГА, из областного логистического штаба в общины Харьковщины передали пищевые продукты, средства гигиены и одежду.
 
За сутки гуманитарную помощь отправили в Дергачевскую, Новопокровскую, Чугуевскую, Малоданиловскую, Южногородскую, Золочевскую, Люботинскую, Роганскую и Краснокутскую территориальные общины.
В частности, жителям этих территорий передали овощи, молочную продукцию, яйца, мясо, сладости, воду, средства гигиены и верхнюю одежду.
 
“Наш областной штаб работает без перерывов и выходных – принимаем, распределяем, отправляем гуманитарную помощь повсюду, где это сейчас возможно с учетом боевых действий. Продукты передаем и на пункты выдачи (https://t.me/kharkivoda/3959) Харькова и общинам области. Спасибо всем, кто способствует тому, чтобы наши люди получали такие простые, но очень нужные вещи”, - сказал председатель ХОВА.
Тэги:  гуманитарная помощь, харьков
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