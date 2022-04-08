08.04.2022 18:38 Дмитрий Колоней
Использование дронов в сельском хозяйстве запрещено
Советы экспертов аграриям о культурах для посева и мерах предосторожности.
Как сообщает РЕДПОСТ
, ссылаясь на сайт ХОГА, председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов проинформировал о стартев регионе посевной кампании. Предполагается засеять от 60% той площади, которая была в планах до начала агрессии.
В Департаменте агропромышленного развития ХОВА призывают аграриев:
-
перед началом работ каждый раз проверять пути и поля совместно с территориальной обороной. При обнаружении техники и боеприпасов необходимо известить ГСЧС.
-
в случае, если аграриям удалось заранее приобрести часть семян или имеются прошлогодние запасы, следует снижать нормы высева на 15-20% от рекомендованных и все равно сеять.
-
ориентироваться прежде всего, на внутренний рынок и его потребности: пшеница, гречка, овес, пшено, горох, ячмень, подсолнечник
-
для экономии топлива рекомендуется сократить количество запланированных операций, проведя в первую очередь наиболее важные, например, используя систему нулевой обработки земли.
-
отдать предпочтение тем культурам, которым требуется меньшее количество удобрений. При недостатке необходимого количества планировать минимальную норму внесения. Средние или максимальные нормы целесообразны только на наиболее засоренных и проблемных участках.
-
ориентироваться на культуры, которым нужно меньше ухода.
Важно! Использование дронов сейчас категорически запрещено, в том числе и в сельскохозяйственных работах.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Комментариев: 0