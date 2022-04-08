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08.04.2022  18:38   Дмитрий Колоней

Использование дронов в сельском хозяйстве запрещено

Советы экспертов аграриям о культурах для посева и мерах предосторожности.

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на сайт ХОГА, председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов проинформировал о стартев регионе посевной кампании. Предполагается  засеять от 60% той площади, которая была в планах до начала агрессии.

В Департаменте агропромышленного развития ХОВА призывают аграриев:

  1. перед началом работ каждый раз проверять пути и поля совместно с территориальной обороной. При обнаружении техники и боеприпасов необходимо известить ГСЧС.
  2. в случае, если аграриям удалось заранее приобрести часть семян или имеются прошлогодние запасы, следует снижать нормы высева на 15-20% от рекомендованных и все равно сеять.
  3. ориентироваться прежде всего, на внутренний рынок и его потребности: пшеница, гречка, овес, пшено, горох, ячмень, подсолнечник
  4. для экономии топлива рекомендуется сократить количество запланированных операций, проведя в первую очередь наиболее важные, например, используя систему нулевой обработки земли.
  5. отдать предпочтение тем культурам, которым требуется меньшее количество удобрений. При недостатке необходимого количества планировать минимальную норму внесения. Средние или максимальные нормы целесообразны только на наиболее засоренных и проблемных участках.
  6. ориентироваться на культуры, которым нужно меньше ухода.

Важно! Использование дронов сейчас категорически запрещено, в том числе и в сельскохозяйственных работах.

 
Источник:   ХОГА
 Тэги:  посевная, советы аграриям, харьков, украина
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