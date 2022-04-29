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29.04.2022  19:51   Дмитрий Колоней

На Харьковщине почти завершен посев яровых зерновых культур

В Харьковской области яровыми зерновыми и зернобобовыми культурами засеяно почти 23 тыс. га.

На Харьковщине почти завершен посев яровых зерновых культур
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь гна ХОГА, на контролируемой территории Харьковщины проводили полевые работы аграрии Богодуховского, Красноградского, Лозовского и частично Харьковского и Чугуевского районов. Практически на всей территории Изюмского и Купянского районов проходят боевые действия.
 
По словам директора Департамента агропромышленного развития Харьковской ОВА Сергея Прокопченко, в этом году из-за войны из запланированных площадей под посевы сельскохозяйственных культур аграриями будет задействовано только 60-80% (эта информация предварительная, данные будут уточняться и корректироваться).
 
По состоянию на 27 апреля по всем категориям хозяйств Харьковской области яровыми зерновыми и зернобобовыми культурами засеяно около 23 тыс. га.

Всего посеяно:

  • ярового ячменя – 11 тыс. га;
  • гороха – 10 тыс. га;
  • яровой пшеницы – 1,3 тыс. га;
  •  овса – 0,5 тыс. га.
  • кукурузы на зерно – 0,4 тыс. га.
  • подсолнечник на площади около 19 тыс. га.
 
«Посев яровых зерновых культур почти завершен. До 5 мая еще будут сеять кукурузу, а подсолнечник – до конца мая», - добавил Сергей Прокопченко.
 
Источник:   ХОГА
 Тэги:  посевная, зекрновые, харьков
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