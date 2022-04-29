29.04.2022 19:51 Дмитрий Колоней

На Харьковщине почти завершен посев яровых зерновых культур

В Харьковской области яровыми зерновыми и зернобобовыми культурами засеяно почти 23 тыс. га.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь гна ХОГА, на контролируемой территории Харьковщины проводили полевые работы аграрии Богодуховского, Красноградского, Лозовского и частично Харьковского и Чугуевского районов. Практически на всей территории Изюмского и Купянского районов проходят боевые действия.

По словам директора Департамента агропромышленного развития Харьковской ОВА Сергея Прокопченко, в этом году из-за войны из запланированных площадей под посевы сельскохозяйственных культур аграриями будет задействовано только 60-80% (эта информация предварительная, данные будут уточняться и корректироваться).

По состоянию на 27 апреля по всем категориям хозяйств Харьковской области яровыми зерновыми и зернобобовыми культурами засеяно около 23 тыс. га.

Всего посеяно:

ярового ячменя – 11 тыс. га;

гороха – 10 тыс. га;

яровой пшеницы – 1,3 тыс. га;

овса – 0,5 тыс. га.

кукурузы на зерно – 0,4 тыс. га.

подсолнечник на площади около 19 тыс. га.

«Посев яровых зерновых культур почти завершен. До 5 мая еще будут сеять кукурузу, а подсолнечник – до конца мая», - добавил Сергей Прокопченко.