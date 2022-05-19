19.05.2022 16:33 Дмитрий Колоней

На Харьковщине засеяно яровыми культурами более трети площадей

Аграрии Харьковщины продолжают посевную яровых и поздних зерновых, а также технических сельскохозяйственных культур

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на Департамент агропромышленного развития Харьковской ОВА. По последним данным, посев яровых культур проводят в 5 районах Харьковской области, кроме Изюмского, Купянского (практически на всей территории которых проходят боевые действия). Частично оккупированы территории Харьковского и Чугуевского районов.

«Призываем аграриев совместно с территориальной обороной каждый раз проверять пути, поля и в случае обнаружения техники и боеприпасов необходимо известить Вооруженные Силы Украины. Обезвреживание опасных военных объектов на сельскохозяйственных землях - очень важный вопрос», - обращаются к аграриям в Департаменте.

Несмотря на военные угрозы, аграрии Харьковщины проводят посевную.

«Пока из-за боевых действий агропредприятия имеют возможность проводить полевые работы на 60% площадей. Причем по всем категориям хозяйств яровые сельскохозяйственные культуры планируют посеять на площади 771,5 тыс. га», - сообщают в Департаменте АПР ХОВА.

В настоящее время яровыми сельскохозяйственными культурами всего засеяно 275,6 тыс. га или 35,7% к прогнозу.

По данным Департамента АПР ХОВА сейчас проводится и посев поздних зерновых, технических сельскохозяйственных культур.