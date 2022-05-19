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19.05.2022  16:37   Виталий Хиневич

Оккупанты насиловали детей в Харьковской области

Только через один час, из-за пережитого сексуального насилия, обратились 10 человек, из них 8 - изнасилованные несовершеннолетние.

Оккупанты насиловали детей в Харьковской области
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Уполномоченную по правам человека Людмилу Денисову.
 
Сообщается, что защитники Украины продолжают освобождать Харьковскую область от оккупантов. На протяжении недели большинство обращений об изнасиловании поступает с Харьковщины.
 
«18 мая только через один час, из-за пережитого сексуального насилия, обратились 10 человек, из них 8 - изнасилованные несовершеннолетние. Среди них двое мальчиков 10 лет. За последние сутки получили 56 звонков»,- сообщила Людмила Денисова.
 
Тройнята 9 лет, девочки были изнасилованы российскими военными. Потерпевшие имеют многочисленные травмы половых органов. Изнасилование произошло на глазах у матери. Сейчас женщина находится в шоковом состоянии.
 
Кроме этого сообщается о случае изнасилования девятимесячной девочки свечей. Изнасилование также произошло на глазах у матери.
 
«Однолетнего мальчика насиловали двое, умер. Девочка двух лет, насиловали двое, осталась жива. Также есть факты изнасилований мужчин 67 и 78 лет. Это геноцид украинского народа с особой жестокостью! Это нарушение не только норм международного гуманитарного права, но и самой его сущности, морали цивилизованного мира!»,- добавила Людмила Денисова.
 
Напомним, в Харьковской области нашли тело под завалами дома.
 
Источник:   Людмила Денисова
 Тэги:  агрессия россии, харьков, изнасилование
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