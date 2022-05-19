19.05.2022 16:59 Дмитрий Колоней
В Харькове проходит День вышиванки
К нему присоединились харьковчане, которые остались в городе, и те, кто вынуждены были его покинуть из-за войны.
Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ
, День вышиванки отмечают сегодня, 19 мая 2022 года, в Харькове. В частности, семьи из Салтовского района прислали свои фото из разных уголков мира.
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Ученики, их родители и работники учебных учреждений Новобаварского района провели онлайн фотомарафон «Надень вышиванку - цени украинское». Родители обменялись фотографиями «Моя семья в вышиванке», а дети изготовили вышиванки-сувениры в технике оригами.
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Сотрудники ювенальной превенции Новобаварского района и школьные офицеры полиции вместе с учениками школы №28 и их родителями провели мастер-класс по изготовлению народного оберега.
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Жители микрорайона Основы присоединились к флешмобу «Вместе мы сильнее», а затем изготовили бумажные вышиванки на мастер-классе, организованном воспитателями детского сада. Более 70 жителей района развернули цветное полотно «Тропа любви и добра» и вместе исполнили украинские песни.
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В учебных учреждениях Основянского района прошли тематические мероприятия, среди которых - онлайн-выставка фотографий «Моя вышиванка», в рамках которой дети поделились фото в национальных костюмах.
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В Индустриальном районе состоялся тематический флешмоб, посвященный празднику. Люди объединились, чтобы продемонстрировать любовь к своей стране, традициям и историческому прошлому, и выпустили голубей мира с желанием скорой победы в войне.
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Также к празднику присоединились работники медицинской сферы. В частности, поздравил украинцев коллектив Городской клинической детской больницы №16.
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Отметили День вышиванки и работники КП «Харьковские тепловые сети».
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