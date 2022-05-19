    
Главная Новости Харькова Общество В Харькове проходит День вышиванки
19.05.2022  16:59   Дмитрий Колоней

В Харькове проходит День вышиванки

К нему присоединились харьковчане, которые остались в городе, и те, кто вынуждены были его покинуть из-за войны.


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, День вышиванки отмечают сегодня, 19 мая 2022 года, в Харькове. В частности, семьи из Салтовского района прислали свои фото из разных уголков мира.
 
  • Ученики, их родители и работники учебных учреждений Новобаварского района провели онлайн фотомарафон «Надень вышиванку - цени украинское». Родители обменялись фотографиями «Моя семья в вышиванке», а дети изготовили вышиванки-сувениры в технике оригами.
  • Сотрудники ювенальной превенции Новобаварского района и школьные офицеры полиции вместе с учениками школы №28 и их родителями провели мастер-класс по изготовлению народного оберега.
  • Жители микрорайона Основы присоединились к флешмобу «Вместе мы сильнее», а затем изготовили бумажные вышиванки на мастер-классе, организованном воспитателями детского сада. Более 70 жителей района развернули цветное полотно «Тропа любви и добра» и вместе исполнили украинские песни.
  • В учебных учреждениях Основянского района прошли тематические мероприятия, среди которых - онлайн-выставка фотографий «Моя вышиванка», в рамках которой дети поделились фото в национальных костюмах.
  • В Индустриальном районе состоялся тематический флешмоб, посвященный празднику. Люди объединились, чтобы продемонстрировать любовь к своей стране, традициям и историческому прошлому, и выпустили голубей мира с желанием скорой победы в войне.
  • Также к празднику присоединились работники медицинской сферы. В частности, поздравил украинцев коллектив Городской клинической детской больницы №16.
  • Отметили День вышиванки и работники КП «Харьковские тепловые сети».

 

Тэги:  день вышиванки, праздник, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
22.05 Общество Велопробег в День вышиванки в Харькове (ФОТО)   17.05 Общество Индустриальный район отметил День вышиванки 16.05 Общество День вышиванки в Харькове (ФОТО)  
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 