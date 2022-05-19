19.05.2022 17:10 Виталий Хиневич

Сети газоснабжения восстанавливают в Харьковской области

В Харьковской области продолжаются ремонтные работы газопроводов.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на ХОВА.

Сообщается, что специалисты АО «Харьковгаз» приступили к возобновлению газоснабжения в поселок Элитное деоккупированной Ольховской громады.

Об этом сообщили в Департаменте жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса ХОВА.

“Благодаря воинам ВСУ в населенные пункты области возвращается жизнь. Сегодня газовики восстанавливают разрушенные агрессором сети в многоквартирные дома поселка. В скором времени люди будут с газом”, - отметили в Департаменте.

Активное возобновление критической инфраструктуры продолжается также в других населенных пунктах. В частности, продолжаются работы на газопроводах в Дергачах и Малой Даниловке. За прошедшие сутки к энергоресурсу там подключили более 2 тысяч домов.