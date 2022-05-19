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19.05.2022  17:27   Дмитрий Колоней

В Харькове энергетики оперативно ликвидировали аварию (фото)

Об этом сообщили в АО «Харьковоблэнерго».

В Харькове энергетики оперативно ликвидировали аварию

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на АО «Харьковоблэнерго» в Основянском районе бригады предприятия оперативно устранили аварию на кабельной линии электросети по пр. Гагарина.

В Харькове энергетики оперативно ликвидировали аварию

 

Тэги:  авария, ремонт, харьков, электричество
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