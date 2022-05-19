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19.05.2022  15:45   Виталий Хиневич

Харьков готовится к новому отопительному сезону

Коммунальщики продолжают проводить подготовительные работы для начала нового отопительного сезона.

Работа харьковских коммунальщиков
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский городской совет.
 
Сообщается, что бригады комплекса «Харьковводоотведение» проводят необходимые мероприятия для подготовки своих объектов к работе в новом отопительном сезоне.
 
Как сообщил заместитель директора по производству Комплекса «Харьковводоотведение» КП «Харьковводоканал» Игорь Вороненко, ежедневно в работах задействованы 12 аварийных бригад.
 
Профилактические чистки канализационных сетей выполняют в Киевском, Основянском, Индустриальном, Немышлянском, Новобаварском и Холодногорском районах города.
 
В частности, в Киевском районе начали реконструкцию канализационного коллектора, в Салтовском, Киевском и Шевченковском - приводят в порядок канализационные колодцы. 
 
Также продолжается перекладка канализационного коллектора в Новобаварском районе. Для этого используют полиэтиленовые трубы, которые не подвергаются коррозии.
 
Игорь Вороненко отметил, что на особом контроле - места временных укрытий. Бригады оперативно реагируют на все заявки о нештатных ситуациях на сетях и устраняют порывы, стараясь не доставлять неудобств жителям.
 
Напомним, коммунальщики ремонтируют дороги в Харькове и чистят реки.
 
Источник:   Харьковский городской совет
 Тэги:  жкх, харьков
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