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19.05.2022  15:59   Дмитрий Колоней

Захватчики расправляются с теми, кто пытается убежать из "русского мира" (видео)

Оккупанты расстреливают мирное население на оккупированных территориях.

 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на СБУ, об убийстве мирных жителей захватчиками свидетельствуют новые телефонные разговоры оккупантов, которые удалось перехватить спецслужбам.
 
«Им сейчас деваться некуда, они по ночам пытаются проходить. Мы их ху*рим. Мне их не жалко, даже мирное население. Кто хотел – тот уже уехал. Так что мы хе*ачи и х*р», – рассказывает российский оккупант своей жене.
Его подразделение до сих пор стоит на востоке Украины и истребляет украинцев, которые пытаются спасти свои жизни и убежать от «асвобадителей».
 
СБУ системно документирует эти и другие факты для международных судов. Ибо действия рашистов являются грубым нарушением законов и обычаев войны.

 

Тэги:  агрессия россии, харьков, убийство населения
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