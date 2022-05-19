Захватчики расправляются с теми, кто пытается убежать из "русского мира" (видео)

19.05.2022 15:59 Дмитрий Колоней

Оккупанты расстреливают мирное население на оккупированных территориях.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на СБУ, об убийстве мирных жителей захватчиками свидетельствуют новые телефонные разговоры оккупантов, которые удалось перехватить спецслужбам.

«Им сейчас деваться некуда, они по ночам пытаются проходить. Мы их ху*рим. Мне их не жалко, даже мирное население. Кто хотел – тот уже уехал. Так что мы хе*ачи и х*р», – рассказывает российский оккупант своей жене.

Его подразделение до сих пор стоит на востоке Украины и истребляет украинцев, которые пытаются спасти свои жизни и убежать от «асвобадителей».

СБУ системно документирует эти и другие факты для международных судов. Ибо действия рашистов являются грубым нарушением законов и обычаев войны.