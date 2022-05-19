19.05.2022 15:24 Виталий Хиневич

В «Дії» стала доступна функция для внутренне перемещенных лиц

Комплексная услуга для внутренне перемещенных лиц доступна в «Дії».

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на ХОВА.

Сообщается, что теперь украинцы снова могут оформить справку внутренне перемещенного лица и социальные выплаты для себя и своих детей онлайн.

Услуга доступна для граждан, переместившихся с временно оккупированной территории АР Крым и Севастополя, а также с территории громад, расположенных в районе проведения боевых действий или находящихся во временной оккупации.

Перечень таких громад утверждает Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий при согласовании Министерства обороны Украины. Актуальный список можно найти по ссылке

Срок их зачисления зависит от того, когда "Ощадбанк" перечислит средства в банк.

Напомним, Укрпошта при помощи приложения "Дія", проводят голосование среди украинцев за будущий дизайн постовой марки.