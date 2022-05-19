19.05.2022 15:24 Виталий Хиневич
В «Дії» стала доступна функция для внутренне перемещенных лиц
Комплексная услуга для внутренне перемещенных лиц доступна в «Дії».
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на ХОВА.
Сообщается, что теперь украинцы снова могут оформить справку внутренне перемещенного лица и социальные выплаты для себя и своих детей онлайн.
Услуга доступна для граждан, переместившихся с временно оккупированной территории АР Крым и Севастополя, а также с территории громад, расположенных в районе проведения боевых действий или находящихся во временной оккупации.
Перечень таких громад утверждает Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий при согласовании Министерства обороны Украины. Актуальный список можно найти по ссылке
.
Срок их зачисления зависит от того, когда "Ощадбанк" перечислит средства в банк.
Напомним, Укрпошта при помощи приложения "Дія", проводят голосование
среди украинцев за будущий дизайн постовой марки.
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