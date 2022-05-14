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14.05.2022  12:28   Виталий Хиневич

В "Дії" для украинцев проводят опрос

В приложении можно выбрать вид будущей марки.

Голосование за почтовую марку
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Суспільне.
 
Сообщается, что Укрпошта при помощи приложения "Дія", проводят голосование среди украинцев за будущий дизайн постовой марки.
 
Для участия в опросе необходимо зайти в раздел услуг, выбрать "Опрос" и проголосовать. Голосование будет продолжаться с 14 мая до 21 мая.
 
После завершения голосования, результаты передадут Укрпоште, она и объявит результат симпатий украинцев.
 
Вариантов новой марки пять:
 
  • Героям Слава! (присвячена Збройним Силам України);
  • Путін, Москва палає, Гаага чекає;
  • Найвідоміший песик у світі — пес Патрон;
  • Пісня "Ой, у лузі червона калина…";
  • Доброго вечора, ми з України!
Кроме этого стоит напомнить, что первая патриотическая почтовая марка с "Русским военным кораблем" стала известна на весь мир.
 
 
Источник:   Суспільне
 Тэги:  дія, голосование почтовая марка
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