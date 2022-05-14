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14.05.2022  12:55   Виталий Хиневич

Народный депутат Украины предлагает переименовать населенный пункт на Харьковщине

Нардеп Евгений Пивоваров предложил переименовать село в Харьковской области.

Русская Лозовая
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Суспільне.
 
Сообщается, что Евгений Пивоваров обратился в парламентский комитет и Харьковский областной совет с предложением переименовать Русскую Лозовую в Украинскую Лозовую.
 
«Некоторые говорят, что переименование населенных пунктов не ко времени. Я с этим не согласен. Переименование актуально именно сейчас! Прежде всего, оно важно для жителей Русской Лозовой»,- отметил у себя на страницу в Facebook Евгений Пивоваров.
 
Кроме этого парламентарий напомнил, что село находилось в оккупации российских военных более двух месяцев. Все это время, местные жители терпели издевательства со стороны оккупантов.
 
«Жители страдали от издевательств оккупантов. Враг дерзко разрушал их дома, крушил магазины, дорожную инфраструктуру, сильно поврежден и Храм Николая Чудотворца. Обстрелы села продолжаются и сейчас»,- отметил нардеп.
 
Напомним, российские военные в Харьковской области уничтожают библиотеки.
 
Источник:   Суспільне
 Тэги:  переименование, русская лозовая
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