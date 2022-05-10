10.05.2022 13:56 Рита Парфенова

Как переименуют улицы и проспекты Харькова: список

Топонимическая комиссия утвердила для рассмотрения депутатов переименование 4 географических объектов в Харькове.



Фото из открытых источников

Об этом сообщил в Facebook спикер горсовета Юрий Сидоренко, передает РЕДПОСТ



Вопрос о переименовании топонимов вынесут на одиннадцатую внеочередную сессию Харьковского городского совета 8-го созыва, которая состоится 11 мая в дистанционном режиме.

По результатам Топонимической комиссии депутатам будет предложено переименовать 4 улицы:

Проспект московский - на проспект Героев Харькова;

Район московский - на район Салтовский;

Шоссе белгородское - на Харьковское шоссе;

Спуск белгородский - на улицу Героев Спасателей.

Напомним, в Харькове проходил по переименованию улиц и районов, результаты которого были предложены для рассмотрения Топонимической комиссии.