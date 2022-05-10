Как переименуют улицы и проспекты Харькова: список

Топонимическая комиссия утвердила для рассмотрения депутатов переименование 4 географических объектов в Харькове.
Об этом сообщил в Facebook спикер горсовета Юрий Сидоренко, передает РЕДПОСТ
Вопрос о переименовании топонимов вынесут на одиннадцатую внеочередную сессию Харьковского городского совета 8-го созыва, которая состоится 11 мая в дистанционном режиме.
По результатам Топонимической комиссии депутатам будет предложено переименовать 4 улицы:
Проспект московский - на проспект Героев Харькова;
Район московский - на район Салтовский;
Шоссе белгородское - на Харьковское шоссе;
Спуск белгородский - на улицу Героев Спасателей.
Напомним, в Харькове проходил по переименованию улиц и районов, результаты которого были предложены для рассмотрения Топонимической комиссии.
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