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10.05.2022  13:25   Виталий Хиневич

Компенсация за разрушенное жилье: украинцы могут вносить еще один вид имущества

В Украине изменены правила компенсации за разрушенное жилье во время войны.

Украина-компенсация за разрушенное жилье
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на ТСН.
 
Сообщается, в Украине действует специальный реестр, в который вносится информация о разрушенном жилье во время войны. 
 
В частности граждане могут подавать информацию о поврежденном или разрушенном жилье, сведения о владельцах поврежденного или разрушенного жилья и информацию об ущербе, нанесенном вследствие повреждения жилья.
 
Согласно новым изменениям, украинцы могут подавать информацию о повреждении объекта незавершенного строительства. 
 
Для этого человек должен иметь разрешение на данный вид строительства. Кроме этого, в объектах, данные о которых вносятся, должны быть возведены внутренние и внешние опорные стены.
Подать информацию о поврежденном имуществе можно через приложение «Дія», ЦНАП или обратившись к нотариусу.
 
Напомним, тела 44 погибших гражданских достали из-под завалов пятиэтажного дома во временно оккупированном Изюме.
 
Источник:   ТСН
 Тэги:  компенсация, жилье
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