10.05.2022 13:25 Виталий Хиневич

Компенсация за разрушенное жилье: украинцы могут вносить еще один вид имущества

В Украине изменены правила компенсации за разрушенное жилье во время войны.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на ТСН.

Сообщается, в Украине действует специальный реестр, в который вносится информация о разрушенном жилье во время войны.

В частности граждане могут подавать информацию о поврежденном или разрушенном жилье, сведения о владельцах поврежденного или разрушенного жилья и информацию об ущербе, нанесенном вследствие повреждения жилья.

Согласно новым изменениям, украинцы могут подавать информацию о повреждении объекта незавершенного строительства.

Для этого человек должен иметь разрешение на данный вид строительства. Кроме этого, в объектах, данные о которых вносятся, должны быть возведены внутренние и внешние опорные стены.

Подать информацию о поврежденном имуществе можно через приложение «Дія», ЦНАП или обратившись к нотариусу.