20.09.2022 21:07 Дмитро Колонєй

Кредити за зруйноване житло: чи будуть вони списані

Про це розповів голова Асоціації українських банків Андрій Дубас.



РЕДПОСТ

Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на Today, ситуацию з кредитами за зруйноване житло пояснив голова Асоціації українських банків Андрій Дубас.

Банки готуються до збільшення непрацюючих кредитів через повномасштабну війну. Багато інвесторів немає можливості виплачувати кредити. Більше того, якщо їхнє неоплачене житло вже зруйновано, то банк не має права вимагати погашення кредиту. За словами Андрія Дубаса, якщо кредит не сплачується 90 і більше днів, його визнають дефолтним. Нацбанк ввів пом'якшення на період війни і запустив "лічильник" для неоплачуваних кредитів з кінця червня. Це означає, що з 1 жовтня частину кредитів визнають непрацюючими. Банки спишуть українцям кредити за зруйноване житло: що потрібно знати власникам

Банки йдуть на поступки клієнтам і списуватимуть кредити за зруйновані квартири або будинки, які були в іпотеці.

Далі ініціативу має запозичити держава, яка компенсуватиме ці кошти банкам.

Порада від експерта тим, хто втратив іпотечне житло - зв'язатися з банком та з'ясувати свою ситуацію. Однак, за словами експерта, йому не траплялися випадки, коли банк вимагав погашати кредит за зруйноване житло. Як варіант, розробити лояльніші умови погашення кредиту, або збільшити термін погашення, або знизити проценты.В разі навіть якщо банк спише кредит клієнту, то фізична особа зобов'язана буде сплатити податок на доходи фізичних осіб із суми прощеного боргу.