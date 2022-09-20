Кредити за зруйноване житло: чи будуть вони списані

Про це розповів голова Асоціації українських банків Андрій Дубас.
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на Today, ситуацию з кредитами за зруйноване житло пояснив голова Асоціації українських банків Андрій Дубас.
Банки готуються до збільшення непрацюючих кредитів через повномасштабну війну. Багато інвесторів немає можливості виплачувати кредити. Більше того, якщо їхнє неоплачене житло вже зруйновано, то банк не має права вимагати погашення кредиту. За словами Андрія Дубаса, якщо кредит не сплачується 90 і більше днів, його визнають дефолтним. Нацбанк ввів пом'якшення на період війни і запустив "лічильник" для неоплачуваних кредитів з кінця червня. Це означає, що з 1 жовтня частину кредитів визнають непрацюючими. Банки спишуть українцям кредити за зруйноване житло: що потрібно знати власникам
Порада від експерта тим, хто втратив іпотечне житло - зв'язатися з банком та з'ясувати свою ситуацію. Однак, за словами експерта, йому не траплялися випадки, коли банк вимагав погашати кредит за зруйноване житло. Як варіант, розробити лояльніші умови погашення кредиту, або збільшити термін погашення, або знизити проценты.В разі навіть якщо банк спише кредит клієнту, то фізична особа зобов'язана буде сплатити податок на доходи фізичних осіб із суми прощеного боргу.
Комментариев: 0
Сьогодні особливо добре ви почуватиметеся далеко від насидженого місця – у відрядженні, у роз'їздах, на відпочинку.
У Харкові сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Удень та ввечері йтиме дрібний дощ, який буде поступово посилюватися.
Сьогодні рекрутери, вони ж хедхантери, вони ж найманці, вони ж менеджери з підбору персоналу відзначають професійне свято.
влажность:
давление:
ветер: