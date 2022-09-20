20.09.2022 21:59 Дмитро Колонєй
У відмові від фізичних кнопок криється небезпека: експерт
Такої думки дотримується екс-дизайнер Apple Джонні Айв.
Фотография из открытых источников
Як повідомляє РЕДПОСТ
, з посиланням на I-tech, Джонні Айв, один із творців плеєра iPod, з якого фактично і почалася історія портативних гаджетів від Apple, зазначив, що спочатку створював максимально ергономічний дизайн пристроїв, які були б легкі в управлінні і легко поміщалися в кишеню. Відсутність фізичних кнопок на нових iPhone звела його праці нанівець, тому що тепер користувачеві потрібно спочатку розблокувати смартфон, а вже після цього змінювати рівень гучності музики, що відтворюється.
У технології мультитач ховаються неймовірні можливості, але використовувати її скрізь нерозумно. Наприклад, в автомобілях це не просто не логічно, а й небезпечно. Сенсорні кнопки можуть несподівано вийти з ладу, а полагодити їх буде складніше, ніж звичайні. Люди продовжують залишатися фізичними істотами. Не думаю, що комусь простіше натиснути на сенсор, ніж просту кнопку, особливо якщо її функціонал не змінюється», – розповів дизайнер.
Джерела Apple раніше повідомляли, що в наступному поколінні смартфонів компанія планує повністю відмовитися від фізичних кнопок. Зараз на корпусах пристроїв 14 покоління є лише кнопка включення, а перемикач гучності замінений сенсорний.
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