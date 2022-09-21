21.09.2022 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 21 вересня

Ранок та день у Харкові будуть хмарними, тільки вечір порадує нас ясним небом. Вдень та ввечері - без опадів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на сайт sinoptik.ua.

Вранці хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 18%. Температура повітря +10°...+11°C (відчувається як +11°C). Вітер північний, 3 м/с. Вологість повітря 89%. Атмосферний тиск 748 мм рт.ст.



Вдень мінлива хмарність, ймовірність опадів 22%. Температура повітря +13°...+15°C (відчувається як +15°C). Вітер південно-західний, 4 м/с. Вологість повітря 70%. Атмосферний тиск 748 мм рт.ст.



Ввечері невелика хмарність, ймовірність опадів 5%. Температура повітря +13°...+9°C (відчувається як +14°C). Вітер північно-західний, 5 м/с. Вологість повітря 54%. Атмосферний тиск 748 мм рт.ст.

Народні прикмети

Наші предки підмітили, якщо цього дня сприятлива погода, то й осінь буде теплою.