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21.09.2022  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 21 вересня

Ранок та день у Харкові будуть хмарними, тільки вечір порадує нас ясним небом. Вдень та ввечері - без опадів.

раскрытый зонт на дорожке в парке

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на сайт sinoptik.ua.

Вранці хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 18%. Температура повітря +10°...+11°C (відчувається як +11°C). Вітер північний, 3 м/с. Вологість повітря 89%. Атмосферний тиск 748 мм рт.ст.

Вдень мінлива хмарність, ймовірність опадів 22%. Температура повітря +13°...+15°C (відчувається як +15°C). Вітер південно-західний, 4 м/с. Вологість повітря 70%. Атмосферний тиск 748 мм рт.ст.

Ввечері невелика хмарність, ймовірність опадів 5%. Температура повітря +13°...+9°C (відчувається як +14°C). Вітер північно-західний, 5 м/с. Вологість повітря 54%. Атмосферний тиск 748 мм рт.ст.

Народні прикмети

Наші предки підмітили, якщо цього дня сприятлива погода, то й осінь буде теплою.

Тэги:  погода, прогноз погоды, харьков
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