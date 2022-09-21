Прогноз погоди у Харкові на 21 вересня

Ранок та день у Харкові будуть хмарними, тільки вечір порадує нас ясним небом. Вдень та ввечері - без опадів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на сайт sinoptik.ua.
Вранці хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 18%. Температура повітря +10°...+11°C (відчувається як +11°C). Вітер північний, 3 м/с. Вологість повітря 89%. Атмосферний тиск 748 мм рт.ст.
Вдень мінлива хмарність, ймовірність опадів 22%. Температура повітря +13°...+15°C (відчувається як +15°C). Вітер південно-західний, 4 м/с. Вологість повітря 70%. Атмосферний тиск 748 мм рт.ст.
Ввечері невелика хмарність, ймовірність опадів 5%. Температура повітря +13°...+9°C (відчувається як +14°C). Вітер північно-західний, 5 м/с. Вологість повітря 54%. Атмосферний тиск 748 мм рт.ст.
Наші предки підмітили, якщо цього дня сприятлива погода, то й осінь буде теплою.
День обіцяє внести ясність у справи, вчинки та думки. Головне – не захоплюватися «розкладом по поличках» у спілкуванні, щоб не опуститись до банального з'ясування стосунків.
Ранок та день у Харкові будуть хмарними, тільки вечір порадує нас ясним небом. Вдень та ввечері - без опадів.
Генеральна Асамблея проголосила Міжнародний день миру як день загального припинення вогню та відмови від насильства.
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