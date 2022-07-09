09.07.2022 16:00 Дмитрий Колоней

Стало известно, кого украинский парламент освободил от выплаты по кредитам

По решению Верховной Рады не полатить по кредтитпм могут украинцы при определенных условиях.



РЕДПОСТ

Как сообщает РЕДПОСТ , Верховная Рада освободила от выплаты по кредитам физлиц, чье имущество было уничтожено или получило повреждения во время боевых действий. Соответствующие изменения внесены в Налоговый кодекс.

На списание задолженности имеют право заемщики, у которых:

общая площадь уничтоженного имущества, на которое взят кредит, не превышает для квартиры 140 кв м, для жилого дома - 250 кв м, которое является единственным местом проживания семьи заемщика,

уничтожен единственный автомобиль, рабочий объем двигателя которого не превышает 2500 см;

по состоянию на 23 февраля 2022 отсутствует просроченная задолженность по такому договору;

целью получения кредита согласно договору является приобретение, реконструкция или строительство такого недвижимого имущества или приобретение такого автомобиля.

Кредитор в этом случае получает право на компенсацию от государства.

Замораживание кредита (выплата основной суммы кредита, процентов, комиссий и других платежей) для заемщиков происходит до момента получения заемщиком государственной компенсации за имущество.

Срок для подачи заявок – период действия в Украине военного положения и еще 3 месяца после дня его прекращения.