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09.07.2022  16:00   Дмитрий Колоней

Стало известно, кого украинский парламент освободил от выплаты по кредитам

По решению Верховной Рады не полатить по кредтитпм могут украинцы при определенных условиях.


РЕДПОСТ
Как сообщает РЕДПОСТ, Верховная Рада освободила от выплаты по кредитам физлиц, чье имущество было уничтожено или получило повреждения во время боевых действий. Соответствующие изменения внесены в Налоговый кодекс.
 

На списание задолженности имеют право заемщики, у которых:

 
  • общая площадь уничтоженного имущества, на которое взят кредит, не превышает для квартиры 140 кв м, для жилого дома - 250 кв м, которое является единственным местом проживания семьи заемщика,
  • уничтожен единственный автомобиль, рабочий объем двигателя которого не превышает 2500 см;
  • по состоянию на 23 февраля 2022 отсутствует просроченная задолженность по такому договору;
  • целью получения кредита согласно договору является приобретение, реконструкция или строительство такого недвижимого имущества или приобретение такого автомобиля.
 
Кредитор в этом случае получает право на компенсацию от государства.
 
Замораживание кредита (выплата основной суммы кредита, процентов, комиссий и других платежей) для заемщиков происходит до момента получения заемщиком государственной компенсации за имущество.
 
Срок для подачи заявок – период действия в Украине военного положения и еще 3 месяца после дня его прекращения.
 
Тэги:  кредиты, освобождены от выплаты, украина
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