09.07.2022 16:31
Однополые браки: украинцы поддержали петицию
Теперь решение о нетрадционнызх браках должен принять Президент Украины
Однополые браки: украинцы поддержали петицию
Как сообщает РЕДПОСТ
, петиция о легализации однополых браков набрала 25 000 голосов. При этом под размещенный 3 июня 2022 года документ успел собрать необходимое число подписей за месяц.
"В настоящее время каждый день может быть последним. Пусть люди одного пола получат возможность создать семью и иметь подтверждающий официальный документ. Им необходимы такие же права, что и у традиционных пар", - пишет автор петиции.
Так как петиция должна быть рассмотрена в течение не более 3 месяцев со дня ее обнародования, ответ Президент Владимир Зеленский может дать к осени:
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Либо на основании нормативных документов отказать в легализации,
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Либо дать этому процессу дальнейший ход.
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