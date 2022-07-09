09.07.2022 16:31

Однополые браки: украинцы поддержали петицию

Теперь решение о нетрадционнызх браках должен принять Президент Украины



Однополые браки: украинцы поддержали петицию



Как сообщает РЕДПОСТ , петиция о легализации однополых браков набрала 25 000 голосов. При этом под размещенный 3 июня 2022 года документ успел собрать необходимое число подписей за месяц.

"В настоящее время каждый день может быть последним. Пусть люди одного пола получат возможность создать семью и иметь подтверждающий официальный документ. Им необходимы такие же права, что и у традиционных пар", - пишет автор петиции.

Так как петиция должна быть рассмотрена в течение не более 3 месяцев со дня ее обнародования, ответ Президент Владимир Зеленский может дать к осени:

Либо на основании нормативных документов отказать в легализации,

Либо дать этому процессу дальнейший ход.