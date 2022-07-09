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09.07.2022  16:31   

Однополые браки: украинцы поддержали петицию

Теперь решение о нетрадционнызх браках должен принять Президент Украины


Однополые браки: украинцы поддержали петицию
Как сообщает РЕДПОСТ, петиция о легализации однополых браков набрала 25 000 голосов. При этом под размещенный 3 июня 2022 года документ успел собрать необходимое число подписей за месяц.
 
"В настоящее время каждый день может быть последним. Пусть люди одного пола получат возможность создать семью и иметь подтверждающий официальный документ. Им необходимы такие же права, что и у традиционных пар", - пишет автор петиции.
 
Так как петиция должна быть рассмотрена в течение не более 3 месяцев со дня ее обнародования, ответ Президент Владимир Зеленский может дать к  осени:
  • Либо на основании нормативных документов отказать в легализации,
  • Либо дать этому процессу дальнейший ход.
 
 
Тэги:  однополые браки, петиция набрала голоса, украина
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