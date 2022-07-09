В Харькове в результате обстрела оккупантами ранены шесть гражданских (фото)

По данным следствия, 9 июля около 10 утра российские военные произвели обстрел центральной части г. Харькова. По предварительным данным, удар, вероятно, был нанесен баллистической ракетой "Искандер".
Интересы могут быстро вспыхивать и также быстро гаснуть, мешая довести хотя бы одно дело до конца. Собрав все силы в кулак, сосредоточьтесь на решении самой важной задачи.
Весь день в Харькове будет облачным. Без осадков.
9 июля проводится Международный день уничтожения стрелкового оружия.
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