09.07.2022 16:57 Василий Голосный

В Харькове в результате обстрела оккупантами ранены шесть гражданских (фото)

По данным следствия, 9 июля около 10 утра российские военные произвели обстрел центральной части г. Харькова. По предварительным данным, удар, вероятно, был нанесен баллистической ракетой "Искандер".



Фото: Василий Голосный / РЕДПОСТ

В результате обстрела ранены пять женщин 55, 40, 57, 43, 64 лет и 12-летняя девочка.

Один из снарядов попал в двухэтажное здание, что привело к его разрушению. Повреждены соседние дома.

В настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия, данные уточняются. Осмотр места происшествия проводятся прокурорами Слободской окружной прокуратуры г. Харькова и сотрудниками отдела полиции №1 ХРУП №1 ГУНП в Харьковской области.

При процессуальном руководстве Слободской окружной прокуратуры г. Харькова начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

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