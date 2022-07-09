09.07.2022 17:19 Дмитрий Колоней

Строители ремонтируют пострадавшие от обстрелов дома Харькова

О том, в каких районах и какие идут работы, сообщили в КП «Харьковжилстрой».

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на КП «Харьковжилстрой» рабоичие предприятия восстанавливают жилой фонд города после обстрелов.

По информации Департамента жилищно-коммунального хозяйства, по заявкам жителей бригады закрывают окна и ремонтируют входные двери в подъезды жилых домов, пострадавших после обстрелов, сносят или кронируют деревья, ремонтируют скамейки.

В частности, сейчас:

ставят окна и ремонтируют откосы в доме на ул. Тархова, 6,

ремонтируют кровли после обстрелов на ул. Мира, 6, ул. Плиточной, 17, ул. Роганской, 89-в, ул. Таджикской, 15, ул. Библика, 63.

ремонтируют подвальные помещения на бул. ​​Ивана Каркача, 13, 32, ул. Тархова, 9, ул. Роганской, 130/1,

ремонтируют входные группы по пр. Героев Харькова, 294 (на пр. Героев Харькова, 314 - уже выполнили).

идет ремонт систем центрального отопления в домах на ул. Мира, 26, 38/4, ул. Библика, 1, 25, 37/8, пр. Героев Харькова, 102/112, 89, 191.

ремонт системы центрального отопления и горячего водоснабжения на ул. Краснодарской, 171-э, пр. Героев Харькова, 96-а, пл. Фейербаха, 1-а

восстнавливают горячее водоснабжения - на пр. Героев Сталинграда, 161, ул. Танкопия, 31/2.

места общего использования обновляют на пр. Александровском, 158.