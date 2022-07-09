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09.07.2022  17:19   Дмитрий Колоней

Строители ремонтируют пострадавшие от обстрелов дома Харькова

О том, в каких районах и какие идут работы, сообщили в КП «Харьковжилстрой».

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на КП «Харьковжилстрой» рабоичие предприятия восстанавливают жилой фонд города после обстрелов. 
 
По информации Департамента жилищно-коммунального хозяйства, по заявкам жителей бригады закрывают окна и ремонтируют входные двери в подъезды жилых домов, пострадавших после обстрелов, сносят или кронируют деревья, ремонтируют скамейки.
 
В частности, сейчас:
  • ставят окна и ремонтируют откосы в доме на ул. Тархова, 6,
  • ремонтируют кровли после обстрелов на ул. Мира, 6, ул. Плиточной, 17, ул. Роганской, 89-в, ул. Таджикской, 15, ул. Библика, 63.
  • ремонтируют подвальные помещения на бул. ​​Ивана Каркача, 13, 32, ул. Тархова, 9, ул. Роганской, 130/1,
  • ремонтируют входные группы по пр. Героев Харькова, 294 (на пр. Героев Харькова, 314 - уже выполнили).
  • идет ремонт систем центрального отопления в домах на ул. Мира, 26, 38/4, ул. Библика, 1, 25, 37/8, пр. Героев Харькова, 102/112, 89, 191.
  • ремонт системы центрального отопления и горячего водоснабжения на ул. Краснодарской, 171-э, пр. Героев Харькова, 96-а, пл. Фейербаха, 1-а 
  • восстнавливают горячее водоснабжения - на пр. Героев Сталинграда, 161, ул. Танкопия, 31/2.
  • места общего использования обновляют на пр. Александровском, 158.
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  строительство, ремонт, харьков
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