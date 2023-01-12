12.01.2023 14:27 Евгений Клочко

Передвижные вышки туры: когда и как использовать

Вышки-туры — это невероятно полезная часть строительного оборудования, когда дело доходит до работы на высоте.

Тура строительная обеспечивает более стабильную и большую поверхность для работы по сравнению с лестницами.

Тем не менее они не всегда необходимы. Иногда лестница — это все, что нужно, и, поскольку оба этих элемента оборудования настолько полезны, что может быть трудно понять, когда использовать каждый из них.

Давайте посмотрим, когда лучше всего использовать строительные леса и как их использовать, чтобы обеспечить вашу безопасность. Читайте далее.

Когда использовать строительные леса

Преимущества строительных лесов обычно заключаются в их размере и площади поверхности.

В то время как лестницы являются полезным инструментом, строительные леса гораздо больше подходят для некоторых более крупных задач — они предоставляют вам прочное рабочее пространство, которое значительно упрощает работу на высоте, а также место для хранения ваших инструментов. В дополнение к этому, если на работе работает более одного человека, в строительных лесах достаточно места для вас обоих.

Лестницы являются гораздо более подходящим оборудованием для случайных работ или работ, которые необходимо выполнять быстро, поскольку их можно быстро поднимать и опускать и легко перемещать. Для установки строительных лесов требуется определенная работа, поэтому они лучше подходят для более крупных работ, когда требуется одно место в течение длительного времени. строительные леса особенно полезны для таких работ, как штукатурка и кирпичная кладка, а также кровельные работы, поэтому их предпочитают профессионалы.

Как использовать строительные леса

При использовании вышки-туры важно, чтобы вы делали это безопасно. После возведения вышки туры довольно просты в использовании, но убедитесь, что те, кто их использует, обучены безопасной работе на высоте.

Некоторые вещи, о которых следует помнить при использовании вышки - это избегать работы на высоте в неблагоприятных погодных условиях, таких как сильный ветер или проливной дождь, когда поверхности могут стать скользкими, не игнорировать безопасную рабочую нагрузку - хотя может возникнуть соблазн хранить больше инструментов. или иметь другого человека на башне, если он превышает нагрузку, это невероятно опасно.

По данным исследований, падение с высоты является одной из основных причин смертельных случаев на рабочем месте и серьезных травм, поэтому при работе на строительных лесах необходимо соблюдать все необходимые меры предосторожности, а также чтобы лица, выполняющие эту работу, прошли соответствующее обучение.

Мобильные строительные леса — руководство по безопасности для строителей

Мобильные вышки туры, также известные как телескопические или модульные леса, обеспечивают удобный доступ к высоким местам. Они более безопасны, чем традиционные стационарные леса, поскольку их можно быстро перемещать по площадке. Обычно они изготавливаются из алюминиевых или стальных труб, которые собираются в секции и поставляются с различными аксессуарами, такими как ограждения, лестницы, платформы и рабочие поверхности. Вышки представляют собой временные конструкции, предназначенные для поддержки строительства постоянных сооружений. Не существует установленного отраслевого стандарта для конструкции мобильных лесов. Однако большинство мобильных устройств имеют алюминиевую или стальную раму и поставляются с различными аксессуарами, такими как ограждения, лестницы, платформы и рабочие поверхности. Они также могут быть изготовлены из модульных компонентов, что позволяет легко доставлять их на объект автомобильным транспортом; устанавливается на место и поднимается краном на приподнятую платформу, которая затем надежно закрепляется с помощью бетонных блоков. Как видите, необходимо ответить на несколько вопросов, прежде чем решить, следует ли вам использовать мобильные леса, подобные тем, которые мы предлагаем здесь, в Укр-Стандарт. Если ваш следующий проект будет жилым и не потребует высоты, мобильность может не быть проблемой. Но если для этого требуется некоторая высота, то наличие фиксированной конструкции даст вам больше возможностей, когда дело доходит до быстрого и безопасного подъема на крышу здания. В любом случае, обязательно спросите нас о нашем спектре услуг, чтобы мы могли помочь вам принять решение при выборе именно того, какой тип строительных лесов подходит для каждого этапа вашего процесса сборки!

Наиболее распространенным типом строительных лесов является мобильная вышка, которую можно собирать и разбирать в любом нужном месте. Мобильные вышки — это легкие конструкции, которые имеют много преимуществ по сравнению с традиционными лесами для строительных проектов. Если вы хотите сэкономить деньги на своем следующем строительном проекте или хотите больше гибкости в том, где вы его строите, узнайте о преимуществах затрат и других функциях, предлагаемых этими универсальными моделями, уже сегодня! Расходы на строительную вышку туру Один из лучших способов сэкономить деньги на строительных лесах — это использовать передвижные строительные леса, которые гораздо более рентабельны, когда речь идет о первоначальных затратах. Если вам не нужна более высокая структура и вы просто хотите что-то простое для низкоуровневой работы, такой как покраска или мытье окон, то это будет идеально! Мобильные подмости можно использовать и во многих других ситуациях, даже если они не являются конструктивно необходимыми на первый взгляд! Когда дело доходит до строительных лесов, существует множество вариантов, но мобильные вышки могут быть наиболее экономичным выбором для тех, у кого небольшой бюджет. Если вы не ищете высоких конструкций или очень длинных пролетов, то приобретите целую передвижную вышку. Может показаться, что мобильные леса будут использоваться только в проектах с низкой высотой или на небольших работах, которые не требуют ничего особенного, кроме того, что входит в их стандартный набор — представьте себе короткие здания без какой-либо большой высоты, которые требуют сложных систем поддержки. Но эти типы мобильных устройств в любом случае не опустошат банк, поскольку покупка оборудования всегда будет иметь первоначальные затраты, независимо от того, сколько или если вы работаете на рабочей площадке, где ваши леса не могут быть слишком высокими, то это стоит рассмотреть мобильные леса. Вы обнаружите, что первоначальные затраты на покупку этого типа оборудования намного меньше, чем если бы вы инвестировали в полные полноразмерные конструкции, которые не всегда могут соответствовать вашим потребностям. У мобильных лесов есть и другие преимущества; они очень универсальны и полезны для работ с разной высотой или в местах с ограниченным доступом, таких как мосты или здания рядом с водой! Простота использования передвижной туры Мобильные леса позволяют одному человеку легко возводить, разбирать и перемещать конструкцию с места на место. Однако, если при строительстве или демонтаже больших площадей не хватает рабочей силы. Безопасность становится проблемой, потому что людям приходится передавать вещи вверх и вниз по ходу дела, что является высоким риском в соответствии со стандартами. Для того чтобы любая работа на высоте менее 2 метров над уровнем земли считалась мало опасной в соответствии с правилами, всем, кто работает на этом участке, в первую очередь необходимо пройти обучение. Если это похоже на оборудование, которое вам нужно для вашего проекта, позвоните в Укр-Стандарт или отправьте нам запрос, чтобы узнать, как мы можем помочь.



