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12.01.2023  14:28   Дмитро Колонєй

Країна-агресорка боїться бунту, тому замовчує реальні втрати армії. Відео

Про це свідчить перехоплена воєнної розвідкою розмова окупанта.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУР МО України, перехоплена розмова загарбника з дружиною свідчить про те, що звичайні вйськовослужбовці окупаційної армії знають про реальні втрати мобілізованих в Макіївці, спростовуючи всю офіційну пропаганду. Він розповідає, що під час завданого удару ЗСУ булр знищено 610 окупантів, тіла яких вивозили на 12 КАМАЗах, а не 63, як заявляє офіційна пропаганда. Також у ньому характеризується відношення офіцерського складу до солдатів та відображене сприйняття звернення Путіна на Новий рік:  
 
  • влада замовчує про події в Макіївці, щоб не піднявся бунт;
  • «самое у*бищное выступление, которое я видела» (дружина окупанта про новорічне привітання Путіна);
  • командир покарав солдата за ковток шампанського на новий рік і відправив його з тяжкою контузією та переламаною очницею назад на позицію.

Источник:   ГУР Минобороны Украины
 Тэги:  агрессия россии, потери, украина
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