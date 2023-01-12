Країна-агресорка боїться бунту, тому замовчує реальні втрати армії. Відео
Про це свідчить перехоплена воєнної розвідкою розмова окупанта.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУР МО України, перехоплена розмова загарбника з дружиною свідчить про те, що звичайні вйськовослужбовці окупаційної армії знають про реальні втрати мобілізованих в Макіївці, спростовуючи всю офіційну пропаганду. Він розповідає, що під час завданого удару ЗСУ булр знищено 610 окупантів, тіла яких вивозили на 12 КАМАЗах, а не 63, як заявляє офіційна пропаганда. Також у ньому характеризується відношення офіцерського складу до солдатів та відображене сприйняття звернення Путіна на Новий рік:
влада замовчує про події в Макіївці, щоб не піднявся бунт;
«самое у*бищное выступление, которое я видела» (дружина окупанта про новорічне привітання Путіна);
командир покарав солдата за ковток шампанського на новий рік і відправив його з тяжкою контузією та переламаною очницею назад на позицію.