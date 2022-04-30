30.04.2022 20:44 Дмитрий Колоней

Мы - мародеры, - пишет захватчик другу и призывает не ехать на войну в Украину (видео)

Враги поражены масштабом потерь, которые им наносят украинские войска на Донбассе.



Мы - мародеры, - пишет захватчик другу и призывает не ехать на войну в Украину (видео)



Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на СБУ, спецслужбы перехватили телефонный разговор русского захватчика со своим другом, который остался в России и размышляет над приездом на войну в Украину.

«Даже не думай. Не надо... Я тебя говорю, нас заходила тысяча человек из Калиниграда. Тысяча! Слышишь меня тысяча! Осталось триста! Короче! Здесь полный пи*дец, я тебя отвечаю», - пытается объяснить оккупант.

По его словам, единственное, что хоть как-то стимулирует захватчиков воевать дальше – это возможность мародерить.

«Аирподсы вторые нашел… Пацаны здесь компы разбирали… Там такие компы,… Монитор спидил, нах*й! Мы мародеры», – радостно добавляет захватчик.

Наверняка он забыл, что разграбление ценностей на оккупированной территории – это преступление, которое карается пожизненным лишением свободы. Так что если останется в живых, то будет отвечать за свои действия перед законом.