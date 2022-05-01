Харьков на утро 1 мая. Оперативная обстановка от ГСЧС

За сутки в одном из районов Харькова произошло 9 пожаров, вызванных обстрелами оккупантов.
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на оперативную информацию Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области на 7.30 1 мая
Всего за сутки с 30 апреля по 1 мая спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС совершили 19 оперативных выездов:
16 - на ликвидацию пожаров (в т.ч. 15 вызванных обстрелами и 1 по другим причинам);
3 – на помощь населению и проведение аварийно-спасательных работ.
Девять пожаров поле обстрелов произошли в Немышлянском районе Харькова. Два раза спасатели выезжали на тушение пожаров в Харьковский район области, 3 - в Изюмский и 1 - в Чугуевский. Возгорания произошли в многоэтажных и частных домах, гаражах и хозяйственных постройках, в складских и ангарных помещениях.
Также в течение суток проводились аварийно-спасательные работы и разбор завалов в разрушенных зданиях Шевченковского района города Харькова.
Пиротехнические подразделения ГСЧС в течение суток совершили 41 выезд для ликвидации вражеских боеприпасов.
Ранее мы сообщали про оперативную обстановку в Харькове и области от ГСЧС на утро 30 апреля.
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