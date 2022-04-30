Спасатели ГСЧС рассказали о ночном пожаре после обстрелов: сводка за сутки

За сутки с 29 по 30 апреля в Харькове и области спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС совершили 23 выезда на тушение пожаров.
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на оперативную информацию Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области на 7.00 30 апреля.
14 пожаров были вызваны обстрелами оккупантов. Спасатели выезжали на тушение пожаров многоэтажных и частных домов, гаражей и хозяйственных построек, а также складских и ангарных помещениях.
Пожары произошли:
7 - в Немышлянском районе Харькова;
1 - в Харьковском районе области;
4 - в Богодуховском районе области;
2 - в Чугуевском районе области;.
Днем 29 апреля спасатели ликвидировали масштабный пожар в Чугуеве, вызванный попаданием вражеской ракеты в ангары и хозяйственные постройки, а также гаражи.вражескими обстрелами. Площадь пожара составила около 3000 кв. м. Вызов спасателям поступил в 15:20. С огнем боролись 10 единиц пожарно-спасательной техники и 50 человек личного состава ГСЧС. Пожар удалось локализовать в 17:05 и полностью обуздать в 20:20.
В Немышлянском районе Харькова ночью в результате обстрела загорелись одновременно несколько складских зданий, 3 торговых объекта и квартиры в двух жилых 9-этажках. Для ликвидации этих пожаров было задействовано 25 единиц техники и около 100 человек личного состава ГСЧС.
Также в течение суток проводились аварийно-спасательные работы и разбор завалов в разрушенных зданиях Слободского и Индустриального районов города Харькова.
Пиротехнические подразделения ГСЧС в течение суток осуществили 58 выездов для ликвидации вражеских боеприпасов.
Ранее мы сообщали про оперативную обстановку в Харькове и области от ГСЧС на утро 29 апреля.
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