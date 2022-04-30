    
Главная Новости Харькова Криминал и происшествия Спасатели ГСЧС рассказали о ночном пожаре после обстрелов: сводка за сутки
30.04.2022  08:57   Рита Парфенова

Спасатели ГСЧС рассказали о ночном пожаре после обстрелов: сводка за сутки

За сутки с 29 по 30 апреля в Харькове и области спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС совершили 23 выезда на тушение пожаров.


facebook.com/MNSKHARKIV

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на оперативную информацию Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области на 7.00 30 апреля.

14 пожаров были вызваны обстрелами оккупантов. Спасатели выезжали на тушение пожаров многоэтажных и частных домов, гаражей и хозяйственных построек, а также складских и ангарных помещениях.

Пожары произошли:

7 - в Немышлянском районе Харькова;
1 - в Харьковском районе области;
4 - в Богодуховском районе области;
2 - в Чугуевском районе области;.

Днем 29 апреля спасатели ликвидировали масштабный пожар в Чугуеве, вызванный попаданием вражеской ракеты в ангары и хозяйственные постройки, а также гаражи.вражескими обстрелами. Площадь пожара составила около 3000 кв. м. Вызов спасателям поступил в 15:20. С огнем боролись 10 единиц пожарно-спасательной техники и 50 человек личного состава ГСЧС. Пожар удалось локализовать в 17:05 и полностью обуздать в 20:20.

В Немышлянском районе Харькова ночью в результате обстрела загорелись одновременно несколько складских зданий, 3 торговых объекта и квартиры в двух жилых 9-этажках. Для ликвидации этих пожаров было задействовано 25 единиц техники и около 100 человек личного состава ГСЧС.

Также в течение суток проводились аварийно-спасательные работы и разбор завалов в разрушенных зданиях Слободского и Индустриального районов города Харькова.

Пиротехнические подразделения ГСЧС в течение суток осуществили 58 выездов для ликвидации вражеских боеприпасов.

Ранее мы сообщали про оперативную обстановку в Харькове и области от ГСЧС на утро 29 апреля.

Тэги:  агрессия россии, гсчс, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
30.04 Криминал и происшествия В Харькове враг обстрелял больницу и жилые дома 30.04 Власть Игорь Терехов: Мы хотим жить в европейской стране 30.04 Власть Возвращаться в Харьков или нет - решают сами харьковчане, - Игорь Терехов
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 