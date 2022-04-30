30.04.2022 10:03 Рита Парфенова

Возвращаться в Харьков или нет - решают сами харьковчане, - Игорь Терехов

Несмотря на войну, около миллиона харьковчан остаются жить в городе Харькове.



Фото из открытых источников

Об этом Харьковский городской голова Игорь Терехов сообщил в интервью изданию «Бабель».



По его словам, опасность не миновала – враг продолжает обстреливать жилые кварталы Харькова.



«Когда тишина и хорошая погода, люди, особенно дети, хотят выйти из дома, погулять. Выходят - и попадают под обстрелы. В Харькове на сегодняшний день нет безопасных районов. В любой район может прилететь снаряд. То ракеты, то самолеты, то «сушки» [речь о самолетах типа Су] здесь летали. Я сам падал на землю, когда «сушка» летела или обстреливали «Градами», - отметил Игорь Терехов.



В то же время мэр сообщил, что, несмотря на опасность, многие харьковчане остаются в Харькове, а некоторые даже возвращаются обратно из эвакуации.



«Харьковчане обожают свой город. У нас самый красивый, чистый и ухоженный город. Около миллиона остается в Харькове. Мало того, если будете ехать в город машиной, то увидите пробку. Но возвращаться в город или нет – решает каждый для себя, учитывая многие условия и ситуации», - отметил Игорь Терехов.



