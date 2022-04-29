Харьков на утро 29 апреля. Оперативная обстановка от ГСЧС

За сутки с 28 по 29 апреля спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС совершили 29 оперативных выездов.
19 раз спасателей вызывали на тушение пожаров (19 вызваны обстрелами, 11 произошли по другим причинам, 5 раз на помощь населению и проведение аварийно-спасательных работ, 5 – другие выезды. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на оперативную информацию Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области на 7.00 29 апреля.
После обстрелов города оккупантами горели административные, многоэтажные и частные дома, гаражи и автомобили.
За сутки пожары произошли:
В частности, в Киевском районе Харькова в результате обстрела, произошедшего около 18:20, загорелись одновременно 6 гаражей на площади 140 кв.м. К счастью, обошлось без жертв. 3 оперативных подразделения ГСЧС потушили данный пожар в 19:00.
Также в результате попадания ракеты в админздание в поселке Покотиловка Харьковского района произошло ее разрушение и локальное возгорание. Погибли 2 и пострадали 8 человек. Спасатели проводили разбор завалов, изъятие пострадавших и тушение пожара.
Пиротехнические подразделения ГСЧС в течение суток ликвидировали 57 вражеских боеприпасов.
Ранее мы сообщали про оперативную обстановку в Харькове и области от ГСЧС на утро 28 апреля.
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