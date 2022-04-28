28.04.2022 08:15 Рита Парфенова

Харьков на утро 28 апреля. Оперативная обстановка от ГСЧС

За сутки с 27 по 28 апреля спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС совершили 37 оперативных выездов.



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Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на оперативную информацию Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области на 7.00 28 апреля.

Спасатели выезжали на тушение пожаров 26 раз: 18возгораний бли вызваны обстрелами оккупантов, 8 произошли по другим причинам. 5 вызовов поступили на помощь населению и проведение аварийно-спасательных работ, 6 – другие выезды.



Пожары, вызванные вражескими обстрелами, произошли в Киевском (5), Индустриальном (2) районах Харькова, а также Харьковском (5) и Изюмском (6) районах области.



Вечерний (около 18:30) вражеский обстрел стал причиной нескольких пожаров в Киевском районе города. Горели почти одновременно 11 гаражей и автомобиль. К счастью, обошлось без жертв. Силами 7 оперативных подразделений ГСЧС в 20:11 данные пожара локализованы. Общая площадь горения составляла более 200 кв.



В результате боевых действий на территории Барвинковского общества Изюмского района горел магазин стройматериалов, библиотека и частные гаражи. Эти пожары также произошли почти в одно время: около 18:45 - 19:15. Последняя ячейка горения ликвидирована спасателями 61-й ДРПЧ в 23:58.



Среди пожаров, не имеющих отношения к войне, - пожар на АЗС на территории Солоницевской общины. Он произошел около 12:00. К месту происшествия прибыли 7 оперативных отделений ГСЧС на автоцистернах. К их прибытию уже пылали 2 емкости с газом, 2 емкости с бензином и 1 емкость с дизельным горючим. Общая площадь горения составила около 120 кв. Спасатели применили водяные и пенные стволы для охлаждения резервуаров и тушения огня. Уже в 13:15 им удалось локализовать распространение пожара. В 17.02 состоялась окончательная ее ликвидация. Пострадавших нет. Причина возникновения возгорания и нанесенный ущерб выясняются.



На другом из таких пожаров пострадали 3 человека. Около 19:20 в с. Огиевка на ул. Шевченко в результате нарушения правил эксплуатации печного отопления произошло возгорание в частном доме. Загорелись домашние вещи и мебель в доме на площади 40 кв. Пострадали 2 женщины 1941 и 1983 годов рождения, а также мужчина 2001 года рождения. Они госпитализированы в ожоговый центр Харькова. Спасатели 55-й ДРПЧ локализовали пожар в 19.45 и ликвидировали в 21.30.



Пиротехнические подразделения ГСЧС в течение суток ликвидировали 53 вражеских боеприпаса.

Ранее мы сообщали про оперативную обстановку в Харькове и области от ГСЧС на 27 апреля.